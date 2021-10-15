تجميل ميدان المحطة ببني سويف.. وحملات متواصلة لرفع الإشغالات

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة؛ لرفع كافة صور التعديات على الطريق العام والأرصفة بهدف استعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمدن، وتيسير الحركة المرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة المحاسب هاني الجويلي، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة مكبرة استهدفت رفع إشغالات بشوارع المدينة، أسفرت عن رفع وإزالة 210 حالة إشغال للطريق العام والتي تنوعت بين إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي والكافيهات وبروز المحال المخالفة والأسواق العشوائية.

كما تم التحفظ على كراسي وطاولات بلاستيكية وحوامل حديدية وغيرها؛ لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك تفعيلاً للضوابط والقوانين، وحفاظًا على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة.

وواصلت الوحدة حملاتها اليومية بقطاع النظافة، حيث تم تجميل ميدان محطة السكة الحديد ورفع المخلفات بشارع سعد زغلول وصلاح سالم وميدان العبور وشارع بورسعيد وشارع الأتوبيس وشارع عبد السلام عارف وصفية زغلول ومساكن المعهد الديني ومحيط المكتبة المركزية وجسر إسلام وشارع الروضة وطريق السادات و المدخل الجنوبي للمدينة.

وراجعت شبكة الكهرباء الداخلية وحدات الإنارة العامة بمناطق متفرقة من الميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق الشعبية والأحياء السكنية.