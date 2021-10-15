الجمعة 15 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجميل ميدان المحطة ببني سويف.. وحملات متواصلة لرفع الإشغالات

ميدان المحطة
ميدان المحطة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة؛ لرفع كافة صور التعديات على الطريق العام والأرصفة بهدف استعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمدن، وتيسير الحركة المرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة المحاسب هاني الجويلي، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة مكبرة استهدفت رفع إشغالات بشوارع المدينة، أسفرت عن رفع وإزالة 210 حالة إشغال للطريق العام والتي تنوعت بين إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي والكافيهات وبروز المحال المخالفة والأسواق العشوائية.

 كما تم التحفظ على كراسي وطاولات بلاستيكية وحوامل حديدية وغيرها؛ لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك تفعيلاً للضوابط والقوانين، وحفاظًا على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة.

وواصلت الوحدة حملاتها اليومية بقطاع النظافة، حيث تم تجميل ميدان محطة السكة الحديد ورفع المخلفات بشارع سعد زغلول وصلاح سالم وميدان العبور وشارع بورسعيد وشارع الأتوبيس وشارع عبد السلام عارف وصفية زغلول ومساكن المعهد الديني ومحيط المكتبة المركزية وجسر إسلام وشارع الروضة وطريق السادات و المدخل الجنوبي للمدينة.

 وراجعت شبكة الكهرباء الداخلية وحدات الإنارة العامة بمناطق متفرقة من الميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق الشعبية والأحياء السكنية.

بني سويف مجلس الوزراء شرطة المرافق الأسواق العشوائية الدكتور محمد هاني غنيم ميدان المحطة رفع إشغالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول

رجائي عطية يحيل «محامى خلع» لجلسة تأديب عاجلة تمهيدًا لوقفه عن العمل

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 15-10-2021

«المشاط» تُطالب المؤسسات الدولية بالبحث عن أدوات تمويل مبتكرة

وزير المالية: مصر بقيادتها حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية

«ميكروباص الساحل».. كيف كشفت الأجهزة الأمنية «اللغز» في 5 أيام؟ (فيديوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ممنوع التصوير!

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر

عيد عبدالحليم

كيف غيَّر عدوية وهانى شنودة الغناء في السبعينيات؟

شيرين سامى

«جسور مقاطعة ماديسون».. الحب الذى لا يحدث إلا مرة

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: معركة بقاء

ماجد حبته

قنبلة عراقية غير موقوتة!

مؤمن المحمدي

مصر مظلومة

مدحت بشاى

الشخصية المصرية

صور

نجوم الفن فى مهرجان الجونة

افتتاح مهرجان الجونة 2021.. إطلالات مميزة للفنانات

إطلالات النجوم فى مهرجان الجونة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقال شابين فلسطينيين بعد اشتباكات مع القوات الإسرائيلية

فلسطين تحمِّل إسرائيل مسئولية تدهور البيئة داخل أراضيها

إسرائيل تغلق المجال الجوي في الجولان