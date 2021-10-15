مدير الإيسيسكو يبحث مع سفير عمان بالرباط التعاون المشترك

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع الدكتور سعيد بن محمد البرعمي، سفير سلطنة عمان لدى المملكة المغربية، مستجدات التعاون المشترك بين الإيسيسكو والسلطنة، في مجالات التربية والعلوم والثقافة.



وعبر الدكتور المالك - خلال اللقاء، الذي جرى بمقر سفارة سلطنة عمان بالرباط - عن وافر تقديره لما تحظى به منظمة الإيسيسكو من دعم مقدر من السلطنة واستعرض جملة من المشاريع والبرامج، التي أطلقتها وتنفذها منظمة الإيسيسكو لفائدة الدول الأعضاء بصفة عامة، وسلطنة عمان بصفة خاصة، بالإضافة إلى البرامج المزمع المضي بها قدما، في شراكة ذكية مع الجهات ذات الاختصاص في سلطنة عمان.



ومن جانبه، أكد السفير البرعمي أهمية العلاقة مع الإيسيسكو، واكد استعداد السلطات في السلطنة للتجاوب مع مشاريع الإيسيسكو، لا سيما تلك التي لها أبعاد استشرافية وحضارية.



كما اتفق الجانبان على تنفيذ خطة عمل تجسد حجم العلاقة المتطور بين الإيسيسكو وسلطنة عمان.

و علي صعيد آخر ، أكد السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان أن بلاده تعمل على استعادة البنية التحتية المتضررة من الحالة المدارية "شاهين".

وأعلن خلال خطاب له عن تشكيل صندوق وطني للتعامل مع الأضرار الناجمة عن الحالة المدارية شاهين

وفي وقت سابق أمر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرّضت لها منازل المواطنين العمانيين وممتلكاتهم المختلفة في محافظات السلطنة التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية شاهين.

يأتي ذلك بهدف توفير شتى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدة تلك التأثيرات على المتضررين في أسرع وقت ممكن.

كما وجّه سلطان عمان بضرورة الإسراع في إصلاح البنية الأساسية التي تضررت نتيجة هذه الأنواء، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة إعادة الخدمات الأخرى المتضررة.

وتباشر اللجنة برئاسة وزير المالية رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء، عملها في إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.