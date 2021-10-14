الجمعة 15 أكتوبر 2021
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لايف ستايل

«عنابي وأحمر».. إطلالات تظهر لأول مرة في مهرجان الجونة (صور)

مايا دياب
مايا دياب

انطلق اليوم مهرجان الجونة السينما في دورته الخامسة ليستعرض مجموعة من أفضل الأفلام العالمية في الفترة من ١٤ إلى ٢٢ أكتوبر وتوافد عدد من النجمات بإطلالات مثيرة للجدل تظهر لأول مرة.

تارا عماد

ظهرت الفنانة الشابة تارا عماد بفستان شفاف مصنوع من الدانتيل ذو وردة كبيرة من عند الرقبة وكشف الفستان عن بطنها وتعد هذه الإطلالة من أجرا الإطلالات على السجادة الحمراء.

مايان السيد

لم يكن ثوب الفنانة مايان السيد الطويل مكشوف الكتفين مثيرا للجدل بقدر كون لونه ملفت للغاية، حيث اختارت ثوب لامع بلون يشبه لون النبيذ وأكملت إطلالتها مع حذاء مكشوف ذو كعب عالي وقرط طويل.

وتركت شعرها بمظهره الدهني مسدول للخلف.

مايا دياب    

إطلالة الفنانة مايا دياب هي الأكثر إثارة للجدل على الإطلاق في أول ايام مهرجان الجونة السينمائي، حيث ارتدت قباعة ضخمة بنفس لون ثوبها الأحمر الطويل.

علا رشدي 

أثارت الفنانة علا رشدي الجدل في مهرجان الجونة السينمائي بسبب قصة شعره القصيرة للغاية غير المتوقعة بعد ظهورها مع زوجها وهما متألقان باللون الأبيض.

أزياء مهرجان الجونة إطلالات مهرجان الجونة الدورة الخامسة مهرجان الجونة أزياء مثيرة للجدل في مهرجان الجونة مايا دياب إطلالة مايان السيد

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