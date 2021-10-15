الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اجتماع لوزير السياحة لمناقشة استعدادات مصر فى فعاليات بورصة لندن

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الخميس، اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمشاركة المصرية في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحةWTM) World travel Market 2021) والتي ستنطلق فعالياتها في نوفمبر المقبل بالعاصمة البريطانية لندن بمشاركة عدد كبير من مختلف دول العالم ، وممثلي كبرى منظمي الرحلات وشركات الطيران العالمية واتحادات السياحة الدولية.

 

وحضر الاجتماع نائب الوزير لشئون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومساعدي الوزير لكل من التنشيط السياحي، والشئون الفنية، والترويج. 

 

خلال الاجتماع تم استعراض عدد من الأفكار الخاصة بتصميمات الجناح المصري المشارك بهذه البورصة بما يتفق مع ما تتضمنه الاستراتيجية الاعلامية للترويج السياحي لمصر فيما يخص المشاركة في المعارض السياحية الدولية.

 

كما تم مناقشة طبيعة ونوعية المحتوى الدعائي التي سيتم الاستعانة به في المعرض من أفلام ومواد دعائية تبرز تنوع المقصد السياحي المصري والأنماط السياحية المختلفة الموجودة به.

 

تجدر الإشارة إلى أن مصر تشارك سنويًا ممثلة فى وزارة السياحة والآثار فى هذا المعرض الهام لكونه من أهم المعارض السياحية الدولية وأحد أهم التجمعات المهنية لشركاء المهنة في صناعة السياحة حيث يشارك بها أهم صناع القرار السياحي حول العالم وكبـرى منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، وتحظى بحضور الكثير من الزائرين المهتمين والمتخصصين فى مجال السياحة والسفر، إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيرة خلال فترة انعقاد المعرض.

 

والمملكة المتحدة رفعت اسم مصر في أواخر سبتمبر الماضي من القائمة الحمراء للدول الممنوع السفر إليها من المملكة المتحدة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

 

كما استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، في أوائل شهر أكتوبر الجاري، أولى الرحلات السياحية القادمة للمدينة من العاصمة البريطانية لندن.

الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بورصة لندن الدولية للسياحة الاستعدادات العاصمة البريطانية لندن منظمى الرحلات وشركات الطيران العالمية

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