الخميس 14 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

لحظة وصول محمد رمضان «ريد كاربت» مهرجان الجونة بسيارة «Number one» (فيديو)

جريدة الدستور

وصل الفنان محمد رمضان إلى مهرجان الجونة بسيارة "Number one".

وخطف محمد رمضان الأنظار فور وصوله الريد الكاربت مرتديا جاكت باللون الذهبي وبنطلون أسود ونظارة شمس.

وتقام الدورة الخامسة من المهرجان في الفترة من 14 لـ 22 أكتوبر، ومن المقرر أن ينطلق حفل الافتتاح والتكريمات في تمام التاسعة والنصف مساءً.

ويشهد حفل الافتتاح، تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

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