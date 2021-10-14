الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة وحادث سير ببنى سويف

حادث
حادث

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، في حادثين ببني سويف، بكدمات واشتباه كسور في حادثين الأول ناتج عن إنقلاب توك توك بقرية ملاحية علي جمعة بمركز ببا جنوب المحافظة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، والثاني ناتج عن مشاجرة بقرية زلطة التابعة لمركز بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الاولية.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب توك توك بقرية ملاحية علي جمعة التابعة لمركز ببا، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات واشتباه كسور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي.
واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي 3 مصابين في الحادث وهم: عبد الله محمد منازعة، 35 سنة، مقيم قرية طنسا، مصاب اشتباه كسر بالكتف الأيسر، ونعمة  محمد علي، 43 سنة، مصابة اشتبا كسر بالساق اليمنى، وهنا خلف محفوظ، 10 سنوات، طفلة، مصابة جروح وكدمات متفرقة، وجاري تقديم الاسعافات الاولية لهم بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص إثر وقوع مشاجرة بقرية زلطة التابعة لمركز بني سويف، ما اسفر عن وقوع 3 حالات إصابة  وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الاسعافات الأولية.
وتبين أن المصابين هم: " هبه . ر . ذ " 35 سنة، مصابة اشتباه كسر بالضلوع، وشقيقتها" دعاء . ر . ذ "  22 سنة، مصابة بحالة إغماء، و" نادية . ر . م " 55 سنة، مصابة بحالة إغماء، وجاري اسعافهم داخل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

 

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح، وأبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

بني سويف أمن بني سويف شرطة النجدة مستشفى بني سويف انقلاب توك توك 6 أشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

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