بابا الفاتيكان يودع سفير مصر لدى «الكرسى الرسولى» «صور»

استقبل قداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، السفير محمود سامي، سفير مصر لدى الكرسي الرسولي، صباح اليوم، بمقر القصر الباباوي وذلك لتوديعه بمناسبة قرب انتهاء فترة رئاسته للبعثة المصرية في الفاتيكان.

وأعرب قداسة بابا الفاتيكان عن بالغ التقدير الذي يكنه لمصر، حكومة وشعبا، مثنيا على جهود السفارة المصرية على مدار السنوات الماضية، وحرص السفير على توطيد أطر التعاون بين البلدين.

بابا الفاتيكان يودع سفير مصر

من جانبه، أعرب السفير سامي عن بالغ تقديره لقداسة البابا فرانسيس، مشيداً بجهود قداسته الحثيثة لإيصال رسالة سلام للعالم أجمع وحرصه على نشر مفهوم الأخوة والمساواة بين الجميع وتعزيز ثقافة الحوار بين الأديان وتقبُل الآخر.

بابا الفاتيكان يودع سفير مصر

ووجه السفير المصري الشكر لقداسة البابا فرانسيس على كل ما لاقاه خلال فترة عمله من تعاون وحرص من قبل الكنيسة على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنيا مزيدا من الازدهار للبلدين.