رئيس البرلمان العربي للطفل وأمينه يصلان القاهرة للمشاركة في الجلسة العامة

تنطلق السبت

وصل القاهرة، اليوم الخميس، ريتاج العباسي رئيس برلمان الطفل، وأمينه العام أيمن عثمان الباروت، للمشاركة في الجلسة العامة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث والمقرر انعقادها يوم السبت المقبل بمقر جامعة الدول العربية، وكان في استقبال الضيفين النائب شذى النقبي عضو البرلمان العربي .

وتأتي هذه الزيارة في ضوء دعم البرلمان العربي للبرلمان العربي للطفل وتقديم كافة صور الدعم له، بما يساعد هذه التجربة على النجاح وتقديمها كنموذجًا عربيًا مشرفًا في المحافل الإقليمية والدولية وقدرته على إعداد جيل قادر على ممارسة أدواره المختلفة في كافة المجالات ومساهمته في بناء مجتمعه .

وكانت لجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية، قد اختتمت أعمال اجتماعاتها التي استمرت على مدى يومي الأربعاء والخميس، في إطار التحضير للجلسة الأولى للبرلمان من دور الانعقاد الثاني.

وانتخبت لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي رئيسًا لها وناقشت عددًا من البنود، والتي تتضمن التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، كما وضعت اللمسات النهائية على مشروع قانون حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية، تمهيدًا لاعتماده في الجلسة العامة.

وناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان عددًا من البنود، منها متابعة الموقف من التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأيضًا التصديق على الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، ومتابعة الموقف من التصديق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.

وبحثت لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب عددًا من البنود منها، استعراض مستجدات العمل في إطار جامعة الدول العربية، ومنها إعداد مشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري، إلى جانب بحث ترتيبات عقد ورشة عمل إقليمية حول واقع التشريعات والقوانين العربية المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة.

فيما استعرضت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي، وبحث الإعداد لورشة عمل حول دور القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية العربية والاستجابة لمعايير التجارة الدولية.

وعقب الانتهاء من اجتماعات اللجان، عقد مكتب البرلمان العربي اجتماعًا لاعتماد التقارير المقدمة من اللجان، وإقرار جدول أعمال الجلسة العامة.