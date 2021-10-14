الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لجنة تحكيم مهرجان الأردن الدولى تشاهد ٩ أفلام

لجنة تحكيم مهرجان
لجنة تحكيم مهرجان الأردن الدولي

انتهت لجنة التحكيم بمهرجان الأردن الدولي للفيلم من عملها اليوم، بعد مشاهدة ٩ أفلام مشاركة بالمسابقة الرسمية للمهرجان.

ويقول عبدالكريم الجراح مدير المهرجان في تصريحات صحفية، إنه لا يتدخل في اختيارات اللجنة بأي شكل، موضحا أن إدارة المهرجان اختارت لجنة تحكيم متخصصة لتقييم الأعمال.

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وأضاف أن لجنة التحكيم استمرت في العمل ومشاهدة وتقييم الأعمال منذ اليوم الأول وحتى اليوم، مؤكدا أن النتائج ستعلنها اللجنة خلال حفل الختام المقام غدا بالمركز الثقافي الملكي في تمام الساعة مساء.

وأشار إلى أن الدول المشاركة في المسابقة هي (الأردن وهولندا والبحرين والمغرب والتشيك وروسيا والصين وأمريكا)، موضحا أن أعضاء اللجنة الفنية اختاروا هذه الأفلام من بين مئات الأعمال التي تقدمت المشاركة.

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لجنة تحكيم مهرجان الأردن الدولي

ويقول الفنان مجدي كامل عضو لجنة التحكيم، إن اللجنة وضعت قواعد للتقييم هي القواعد المهنية في الأساس الأول.

وأضاف: «شاهدنا جميع الأعمال المشاركة أكثر من مره للوصول للرأي النهائي واختيار الأعمال الفائزة في المسابقة الرسمية، وهدفنا الحقيقي بحكم تواجدنا في لجنة التحكيم هو اختيار الأعمال التي تستحق الجوائز في كافة الاختصاصات، سواء التمثيل أو الإخراج ومرورا بالتصوير والمونتاج».

فيما أكد المنتج والمخرج إبراهيم حمودة أن اللجنة انتهت اليوم من أعمالها، وستعلن غدا عن النتائج خلال حفل ختام المهرجان، مشيرا إلى أن جلسات العمل التي جمعت أعضاء اللجنة كانت مثمرة جدا، وترتب عليها الوصول لأفضل تقييم للأعمال، موضحا أن اللجنة منذ اليوم الأول وضعت قواعد مهنية للتقييم وبناء عليها سيتم اختيار الأفضل.

فيما أكد المنتج والمخرج إبراهيم حمودة أن اللجنة انتهت اليوم من أعمالها، وستعلن غدا عن النتائج خلال حفل ختام المهرجان، مشيرا أن جلسات العمل التي جمعت أعضاء اللجنة كانت مثمرة جدا، وترتب عليها الوصول لأفضل تقييم للأعمال، موضحا أن اللجنة منذ اليوم الأول وضعت قواعد مهنية للتقييم وبناء عليها سيتم اختيار الأفضل.

المركز الثقافي المركز الثقافى الملكي روسيا والصين المسابقة الرسمية لجنة تحكيم مهرجان الأردن الدولي مهرجان الأردن الدولى للأفلام

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