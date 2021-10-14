رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين المعفاه من الجمارك

تصدر رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين المعفاه من الضرائب قائمة محركات البحث خلال الفترة الجارية بالتزامن مع صدور المرحلة الثانية من بطاقات الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

سيارات المعاقين المعفاه من الجمارك

ويقدم الموقع الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والإجراءات اللازمة لهم للحصول على سيارات مخصصة لهم المعفاه من الضرائب والجمارك وذلك من خلال النظام الالكترونية.

يأتي تفعيل خدمة الاستعلام الإلكتروني بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد وخضوع الجميع إلى العزل المنزلي خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات

ويمكن لذوي الهمم الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات وموقف طلباتهم المرسلة لاستلام سياراتهم من خلال موقع المجالس الطبية المتخصص التابع لوزارة الصحة والسكان لكي يحصلوا على سياراتهم المعفاه من الضرائب والجمارك و المخصصة لحالتهم المرضية خلال الفترة بين الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة السادسة مساءا وذلك من خلال عدد من الخطوات الهامة وهي كالاتي:-

أولا: تسجيل المستخدم على موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

ثانيا: اختيار أيقونة أصحاب الاحتياجات الخاصة من الموقع ثم يضغط على كلمة إجراءات السيارة.

ثالثا: كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم من ذوي الهمم كاملة وصحيحة في الحقول المخصصة لكل منها

وأخيرا: تحديد مكتب الشئون الاجتماعية المقيد به صاحب الطلب.

شروط الحصول على سيارات المعاقين

لعل أكثر ما يتساءل عليه المهتمين بهذا الأمر هو شروط الحصول على سيارات المعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة التي قامت وزاره التضامن الاجتماعي بوضعها وسوف نفند لكم هذه الشروط في السطور التالية:

أولا: ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما.

ثانيا: سريان بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

ثالثا: لابد أن تتناسب الإعاقة مع قواعد قيادة السيارات.