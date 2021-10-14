احتفالات قصور الثقافة بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى فى أسوان

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان المخرج هشام عطوة مهرجانا بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بعدد من المواقع الثقافية، بمحافظة أسوان خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجارى.

يشارك باحتفالات الهيئة هذا العام عدد من الفرق الفنية التابعة لللإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى فى هذه الاحتفالات، وهى فرق "أسوان، الأنفوشى، المنيا، المنصورة، كفر الشيخ، قنا، الوادى الجديد" للفنون الشعبية، بالإضافة لفرقتى "توشكى، شلاتين" التلقائيتين، بجانب فرقة النيل للآلات الشعبية.

من ناحية أخرى، وفي إطار توجيهات د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الخدمات الثقافية بالمناطق الحدودية والنائية، تواصل الهيئة تقديم الفعاليات بفرع ثقافة بني سويف لإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، لليوم الثاني على التوالي بقرية بهبشين بمركز ناصر.

وتضمنت الفعاليات عرض مواهب لأطفال القرية في الشعر والغناء، بجانب عرض فني مختارات من فرقة الفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة لثقافة بني سويف، والتي قدمت فقرات الصعيدي، الصيادين، نقطة مياه، أعقبها أمسية شعرية للشاعر نبيل سيد علي قصيدة بتغيبي، والموهبة شهد عادل قصيدة الدين، قبل ما فارق.

وفى الختام قدمت فرقة بني سويف للفنون الشعبية رقصة التنورة، جاء الحفل بحضور القائم بأعمال مدير عام ثقافة بني سويف، وعلي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمدينة.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الثقافة لنشر المعرفة ورفع الوعي، والتصدي للأفكار الظلامية ومواجهة الإرهاب، وبث روح الانتماء والمواطنة، وتشجيع الشباب على القراءة واقتناء الكتب.