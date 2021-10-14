الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يتفقد مبنى المحافظة رقم 2

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مبنى المحافظة رقم (2)، ويقع على مساحة 3 آلاف م2 ويتكون من دور أرضي و3 أدوار علوية. 

وجاء ذلك استمراراً لجهود المحافظة لاستثمار المباني الحكومية؛ لتحسين بيئة العمل وإعادة إحياء المغلق منها.

رافق محافظ أسوان الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، ومديرو الإسكان والمشروعات ومركز الدراسات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة أسوان. 

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جولة محافظ أسوان 

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بسرعة تنفيذ أعمال دعم الأعمدة والقواعد الخرسانية، بجانب رفع كفاءة المبنى والمرافق العامة والشبكات من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات والنجارة، وغيرها بعد إعداد تصميم لداخل وخارج المبنى يتوافق مع الهوية البصرية، بالإضافة إلى وضع تصور عام بتسكينه بالمديريات والإدارات والجهات الحكومية من أجل القضاء على التكدس بمبانى المحافظة رقم (1 و 3). 

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جولة محافظ أسوان 

وأكد أنه يتواكب ذلك مع تحويل مبنى المحافظة رقم (3) إلى مركز متكامل للتدريب يتوافر فيه جميع المقومات التكنولوجية من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات، علاوة على إختيار موقع بديل للحملة الميكانيكية مصمم على أحدث مستوى ممكن ومدعم بالإمكانيات المختلفة. 

أسوان غلق محافظ أسوان المشروعات الاتصالات اللواء أشرف عطية المرافق

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وائل لطفي

المطوعون!

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