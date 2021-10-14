الخميس 14 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق المرحلة الثانية للموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بأسوان

حالات تعدى
حالات تعدى

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنفيذ حملات إزالة ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ١٨ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لاسترداد حق الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة سواء المباني أو الأراضى الزراعية وحرم نهر النيل. 

وأشار إلى أن سلسلة الحملات بدأت بمركز إدفو واستمرت على مدار 3 أيام أسفرت عن إزالة ١٠٣ حالات تعد بإجمالى مساحة ٢١ ألفا و١٥٨ م٢ منها ٨١ حالة تعد على أراضى زراعية بمساحة ٤ أفدنة و١٦ قيراطا و٥ أسهم، بجانب ٢٢ حالة تعد على أراضي مبان بمساحة ألف و١٢٢م٢.

وشدد اللواء أشرف عطية على التنسيق مع قوات الأمن ومسئولى الرى ومختلف الجهات المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لإستكمال سلسلة الحملات المتتالية؛ لتشمل مختلف قرى ومدن المحافظة، وذلك لحماية الأراضي أملاك الدولة بكل أشكالها وأيضاً الأراضى حرم نهر النيل والمجارى المائية مع التصدى بكل حزم لردع المخالفين والمتعدين، وتحويلهم للنيابة العسكرية لتوقيع العقوبات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

أسوان تعديات أراضي زراعية حملات إزالة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الثانية إزالة التعديات أملاك الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

الأكثر قراءة

بسبب المقعد.. طفل يتسبب فى مصرع زميله داخل مدرسة بأكتوبر

رسميًا.. محمد صلاح يحصد جائزة لاعب شهر سبتمبر فى ليفربول

أمطار خفيفة وشبورة مائية.. تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة

منة شلبى تخطف الأنظار.. وإطلالات رائعة ليسرا وبشرى بمهرجان الجونة 2021

أبرزهم محمد رمضان.. نجوم يغادرون مهرجان الجونة السينمائي بعد حفل الافتتاح

أبوالغيط: استمرار التدخلات الأجنبية على الأراضى السورية يعقد الأزمة ويطيل أمدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مصر مظلومة

مدحت بشاى

الشخصية المصرية

عبد الرحيم طايع

كرامات الجندى المصرى البسيط

د هند جاد

صائدة الأحلام وتاجر الأجساد

محمد محمود عمارة

وزارة التربية.. المشاكل و الحلول

خالد عكاشة

صراعات الطاقة تشتعل فى آسيا الوسطى

د. بهي الدين مرسي

التعامل مع ضغوط الحياة

ماجد حبته

المرزوقى يرتزق بجواز دبلوماسى!

صور

أول أسبوع دراسة

معرض تراثنا

أول أيام الدراسة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمِّل إسرائيل مسئولية تدهور البيئة داخل أراضيها

إسرائيل تغلق المجال الجوي في الجولان

وزير الخارجية الأمريكى يلتقى نظيره الإسرائيلى فى واشنطن