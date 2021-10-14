انطلاق المرحلة الثانية للموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنفيذ حملات إزالة ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ١٨ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لاسترداد حق الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة سواء المباني أو الأراضى الزراعية وحرم نهر النيل.

وأشار إلى أن سلسلة الحملات بدأت بمركز إدفو واستمرت على مدار 3 أيام أسفرت عن إزالة ١٠٣ حالات تعد بإجمالى مساحة ٢١ ألفا و١٥٨ م٢ منها ٨١ حالة تعد على أراضى زراعية بمساحة ٤ أفدنة و١٦ قيراطا و٥ أسهم، بجانب ٢٢ حالة تعد على أراضي مبان بمساحة ألف و١٢٢م٢.

وشدد اللواء أشرف عطية على التنسيق مع قوات الأمن ومسئولى الرى ومختلف الجهات المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لإستكمال سلسلة الحملات المتتالية؛ لتشمل مختلف قرى ومدن المحافظة، وذلك لحماية الأراضي أملاك الدولة بكل أشكالها وأيضاً الأراضى حرم نهر النيل والمجارى المائية مع التصدى بكل حزم لردع المخالفين والمتعدين، وتحويلهم للنيابة العسكرية لتوقيع العقوبات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.