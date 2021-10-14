ضبط مصنع مقرمشات وأغذية أطفال غير مُرخص في الغربية

شنت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، مدير المديرية، حملات تفتيشية بدائرة المحافظة، أسفرت عن ضبط مدير مسئول عن مصنع مقرمشات وأغذية أطفال لقيامه بإنتاج أنواع من سناكس وأغذية الأطفال مستعملًا علامة تجارية مقلدة ووهمية وغير مسجلة، ويقوم باستخدام خامات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غير مصحوبة بالمستندات مدخلُا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم التحفظ علي عدد٣٢٠٠ كرتونة سناكس طعوم مختلفة بكل كرتونة ١٥ كيس بعدد إجمالي ٤٨ ألف كيس، وعدد ٢٨٠ كرتونة مكسب طعم وزن ٢٥ كجم بوزن إجمالي ٧ طن، وعدد٢٠ شيكارة ذرة صفراء مجروش وزن ٥٠ كجم بوزن اجمالي واحد طن، وحرزت المضبوطات علي ذمة القضية تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار بشانها.

تموين الغربية

كما نجحت الحملة التي شنتها المديرية اليوم الخميس، علي مركز كفرالزيات، في ضبط محل بيع أعلاف تم ضبط 3.5 طن أعلاف مدونة عليه بيانات غير الحقيقة وبعضهم بدون تاريخ إنتاج، وتحرر عن ذلك محضر جنح مركز كفرالزيات بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم، كما تم ضبط مخزن دقيق فاخر (بدون ترخيص) وضُبط بداخله 10 أطنان دقيق فاخر 72% مجهول المصدر وبدون فواتير وتحرر عن ذلك محضر جنح مركز كفرالزيات، بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

تموين الغربية

وكانت مديرية التموين بالغربية، قد تمكنت من ضبط 2000 كيلو من حلوى المولد النبوي، غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع غير مرخص بإحدى قرى مركز قطور، بقصد بيعها وترويجها بالأسواق في المولد النبوي، بهدف تضليل المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تموين الغربية

تلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، إخطارًا بتمكن الرقابة التموينية بالمديرية، من ضبط 2000 كيلو حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك، داخل مصنع بير سلم غير مرخص بإحدى قرى مركز قطور، قبل طرحها للبيع فى الأسواق خلال احتفالات المولد النبوى، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.