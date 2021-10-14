الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مصنع مقرمشات وأغذية أطفال غير مُرخص في الغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

شنت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، مدير المديرية، حملات تفتيشية بدائرة المحافظة، أسفرت عن ضبط مدير مسئول عن مصنع مقرمشات وأغذية أطفال لقيامه بإنتاج أنواع من سناكس وأغذية الأطفال مستعملًا علامة تجارية مقلدة ووهمية وغير مسجلة، ويقوم باستخدام خامات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غير مصحوبة بالمستندات مدخلُا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم التحفظ علي عدد٣٢٠٠ كرتونة سناكس طعوم مختلفة بكل كرتونة ١٥ كيس بعدد إجمالي ٤٨ ألف كيس، وعدد ٢٨٠ كرتونة مكسب طعم وزن ٢٥ كجم بوزن إجمالي ٧ طن، وعدد٢٠ شيكارة ذرة صفراء مجروش وزن ٥٠ كجم بوزن اجمالي واحد طن، وحرزت المضبوطات علي ذمة القضية تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار بشانها.

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تموين الغربية

كما نجحت الحملة التي شنتها المديرية اليوم الخميس، علي مركز كفرالزيات، في ضبط محل بيع أعلاف تم ضبط 3.5 طن أعلاف مدونة عليه بيانات غير الحقيقة وبعضهم بدون تاريخ إنتاج، وتحرر عن ذلك محضر جنح مركز كفرالزيات بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم، كما تم ضبط مخزن دقيق فاخر (بدون ترخيص) وضُبط بداخله 10 أطنان دقيق فاخر 72% مجهول المصدر وبدون فواتير وتحرر عن ذلك محضر جنح مركز كفرالزيات، بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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تموين الغربية

وكانت مديرية التموين بالغربية، قد تمكنت من ضبط 2000 كيلو من حلوى المولد النبوي، غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع غير مرخص بإحدى قرى مركز قطور، بقصد بيعها وترويجها بالأسواق في المولد النبوي، بهدف تضليل المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

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تموين الغربية

تلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، إخطارًا بتمكن الرقابة التموينية بالمديرية، من ضبط 2000 كيلو حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك، داخل مصنع بير سلم غير مرخص بإحدى قرى مركز قطور، قبل طرحها للبيع فى الأسواق خلال احتفالات المولد النبوى، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.

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تموين الغربية
بدون ترخيص التجارى ضبط مصنع غير رخص ينتج مقرمشات واغذية اطفال صالحه بالغربية وزير التموين استهلاك السلع الغذائية محافظ الغربية حملات تفتيشية غير صالحة للاستهلاك تموين الغربية الغش التجاري مجهول المصدر مجهولة المصدر تشديد الرقابة لنيابة العامة اليوم الخميس ضبط مخزن دقيق الرقابة التموينية مصنع غير مرخص ضبط مخزن غير صالحة علامة تجارية تكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر مديرية تموين الغربية ومحافظ الغربية مستلزمات إنتاج العرض على النيابة

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وائل لطفي

المطوعون!

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