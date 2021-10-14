الخميس 14 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السبكى: السجلات الطبية أحد معايير الجودة والرعاية الصحية الآمنة للمرضى

الرعايه الصحيه
الرعايه الصحيه

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تدريب العاملين على أساسيات التسجيل الطبي والتسجيل الطبي الإلكتروني بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وذلك في إطار الخطة المتكاملة لتقييم ورفع كفاءة التسجيل الطبي بالمنشآت الصحية للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أنه تم تدريب العاملين من الفرق الطبية ومسئولي الجودة والسجلات الطبية والمديرين الطبيين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في المحافظات الثلاث على نظام السجلات الطبية وأهميتها، مكونات الملف الطبي والنماذج المستخدمة به والمعايير الخاصة باستخدامها، التسجيل الطبي للدخول والخروج والإحالة للمريض والبيانات والمعلومات الخاصة بذلك، معايير الاعتماد الخاصة بالسجلات الطبية طبقًا لمعايير GAHAR2021، سياسات وإجراءات الاحتفاظ بالسجلات الطبية وسرية البيانات والمعلومات، التوصيف الوظيفي والهيكل التنظيمي لقسم السجلات الطبية، التكويد الطبي للتشخيصات والتدخلات الطبية باستخدام أنظمة التكويد العالمية المستخدمة بنظام معلومات المنشآت الصحية وشرح معايير استخدام الملف الطبي الإلكتروني.

وأضاف الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الفنية، أنه تم التدريب باستخدام أحدث الطرق والوسائل التدريبية، إضافة إلى عقد ورش عمل وفتح مجال النقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين على عمليات التسجيل الطبي ونقل ملاحظاتهم وخبراتهم في العمل لكيفية حل المعوقات أو التغلب عليها، وذلك بهدف تطوير وتدريب العنصر البشري كونه المورد الأثمن لدى الهيئة على التسجيل الطبي السليم وحجر الأساس في إدارة الحالة الصحية للمرضى، وتوفير أفضل خدمات ورعاية صحية لهم.

وتابع: أنه شملت فعاليات التدريب زيارات ميدانية على رأس العمل بالمنشآت الصحية للهيئة في المحافظات سالفة الذكر، للوقوف على أداء نظام التسجيل الطبي الإلكتروني والتحديات التي تواجه المستخدمين، لتفقد نظام وأداء عمل السجلات الطبية من أرض الواقع وتقييم الوضع الحالي للسجلات، وكذلك سماع تعليقات وملاحظات ومقترحات الأطقم الطبية حول السجلات الطبية الورقية والإلكترونية المطبقة؛ لتحديد نقاط القوة وفرص التحسين المستقبلية للوصول بالسجلات الطبية لمطابقة معايير الجودة المحلية والعالمية.

واستكمل أنه ضم البرنامج التدريبي فريق من الخبراء المتخصصين في عمليات التسجيل الطبي، وأعضاء من لجنة السجلات الطبية المركزية برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهم د. مجدي بكر، مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة للشئون الفنية، د. سحر عزالعرب، استشاري التسجيل الطبي بمنظمة الصحة العالمية، د. جاسر جاد الكريم، مسئول النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، د. رحاب قنصوة، عضو المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الهيئة، د. ريهام فتحي، عضو المكتب الفني للمدير التنفيذي الهيئة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية تدريب العاملين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية على أساسيات التسجيل الطبي السليم باعتباره أحد معايير الجودة الطبية، والذي يسهم في إدارة الحالة الصحية للمرضى، وضمان سلامة المريض وعلاجه على النحو الأمثل، كما يساعد على عمليات الترميز الطبي وتحسين نظم الرقمنة في التدخلات الصحية، ودعم اتخاذ القرارات نحو التغطية الصحية الشاملة من خلال تحليل قاعدة بيانات المرضى، والتنبؤ المستقبلي للأمراض ورسم خريطة توزيع الخدمات الصحية وفق الاحتياجات الطبية للمواطنين في كافة أرجاء مصر، تماشيًا مع توجهات الدولة الاستراتيجية نحو التحول الرقمي للخدمات، وأهمها حزمة الخدمات الصحية بالتأمين الصحي الشامل ومطابقاتها المعايير القياسية العالمية.

ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى أن هذا البرنامج التدريبي المكثف على التسجيل الطبي، هو لبنة أساسية في برنامج كبير تتبناه الهيئة العامة للرعاية الصحية للتدريب والتعليم والتطوير المهني المستمر للعاملين أثمن مورد لدى الهيئة، يضمن استثماره ورفع كفاءته وتنمية مهاراته وقدراته تحقيق أعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية للمتعاملين.

تعاون منظمة اطلاق دورة تدريبية بورسعيد معاير

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

الأكثر قراءة

بسبب المقعد.. طفل يتسبب فى مصرع زميله داخل مدرسة بأكتوبر

رسميًا.. محمد صلاح يحصد جائزة لاعب شهر سبتمبر فى ليفربول

أمطار خفيفة وشبورة مائية.. تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة

منة شلبى تخطف الأنظار.. وإطلالات رائعة ليسرا وبشرى بمهرجان الجونة 2021

أبرزهم محمد رمضان.. نجوم يغادرون مهرجان الجونة السينمائي بعد حفل الافتتاح

أبوالغيط: استمرار التدخلات الأجنبية على الأراضى السورية يعقد الأزمة ويطيل أمدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مصر مظلومة

مدحت بشاى

الشخصية المصرية

عبد الرحيم طايع

كرامات الجندى المصرى البسيط

د هند جاد

صائدة الأحلام وتاجر الأجساد

محمد محمود عمارة

وزارة التربية.. المشاكل و الحلول

خالد عكاشة

صراعات الطاقة تشتعل فى آسيا الوسطى

د. بهي الدين مرسي

التعامل مع ضغوط الحياة

ماجد حبته

المرزوقى يرتزق بجواز دبلوماسى!

صور

أول أسبوع دراسة

معرض تراثنا

أول أيام الدراسة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمِّل إسرائيل مسئولية تدهور البيئة داخل أراضيها

إسرائيل تغلق المجال الجوي في الجولان

وزير الخارجية الأمريكى يلتقى نظيره الإسرائيلى فى واشنطن