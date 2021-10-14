المبعوث الأممى باليمن: هناك فجوة فى الثقة بين الأطراف المتحاربة

طالب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، بتسوية سياسية شاملة للحل الدائم للأزمة اليمنية.

وقال المبعوث الأممي في إحاطته الثانية أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن، إن "التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي في محافظة مأرب يجب أن يتوقف"، مشددا على أن "أبناء الشعب اليمني متفقون على ضرورة إنهاء الحرب".

وأوضح المبعوث الأممي لليمن أن "البنية التحتية المدنية تضررت وعملية الإصلاح ستستغرق عقودًا وإنهاء الحرب خطوة أولى لعملية تعاف طويلة"، مؤكدا أن "هناك فجوة في الثقة بين الأطراف المتحاربة في اليمن".

ضرورة إنهاء الحرب

وكشف جروندبرج على تحركاته السياسية، وأوضح أنه أجرى "مشاورات في اليمن ومع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لبحث سبل إنهاء الأزمة".

وأضاف "خلال حواراتي، عبر اليمنيون دون استثناء عن ضرورة إنهاء الحرب، وأكدوا أهمية التصدي للهموم الاقتصادية والإنسانية".

وتابع: "من المشاركة في المحادثات السياسية وصولاً إلى إزالة الحواجز على الطرقات التي تحول دون المشاركة الكاملة في الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية، ينبغي أن تلبي جميع أطراف هذا النزاع المطالب المشروعة للنساء والشباب اليمنيين".

تسوية سياسية شاملة

ولفت جروندبرج إلى أن "الحل الدائم للأزمة اليمنية لن يتحقق إلا من خلال تسوية سياسية شاملة"، وقال "إن مهمة التوصل لتسوية سياسية للأزمة في اليمن شاقة وستستغرق وقتًا".

ولفت إلى أن هناك حاجة إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة لإنهاء العنف بشكل نهائي، واستعادة مؤسسات الدولة، وتمهيد الطريق للانتعاش الاقتصادي والتنمية، وتوفير حكومة مسؤولة وسيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان لليمنيين".

فتح مطار صنعاء

ونوه بأنه "لا ينبغي استخدام التدابير والمساعدات الإنسانية كورقة ضغط سياسية في اليمن"، وطالب بـ"فتح مطار صنعاء للمساهمة في تحسين أوضاع المدنيين"، مؤكدا في الوقت نفسه مواصلة "التشاور مع الأطراف اليمنية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة".