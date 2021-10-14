انطلاق أولى حلقات «فوتوشوب» و«على الهامش».. السبت

يشهد الأسبوع المقبل منافسة بين أبطال مسلسلي "زي القمر" بحكاية "فوتوشوب" للفنانة ملك قورة، و"إلا أنا" بحكاية "ع الهامش" لنرمين الفقي، حيث تبدأ الحلقات جديدة يوم السبت المقبل.

وتُعرض حكاية "ع الهامش" على شاشة قناة "دي إم سي" في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعتبر حكاية "على الهامش" الحكاية الرابعة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" الجزء الثاني، والذي عُرِض منه مؤخرًا الحكاية الثالثة بعنوان "بدون ضمان".

وتسلط الحكاية الضوء على مشكلة التنمر بالمجتمع المصري، وكيف يؤدي إلى مشكلات نفسية خاصة للأطفال، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي درامي مشوق.

وتجسد الفنانة نرمين الفقي، خلال أحداث حكاية "على الهامش"، شخصية سيدة توجد لديها مشكلة ما تجعلها عرضة للتنمر، ولكنها تظل تقاومها بقوة شخصيتها وثقتها بنفسها لتنجح في وقف المتنمرون عن التنمر عليها.

أما حكاية "فوتوشوب" تدور أحداثها في إطار اجتماعي، وهي من بطولة ملك قورة، ومحمد مهران، ومن إخراج شادي أبوشادي.

ودخلت ملك قورة، في معسكر مغلق بقيادة المخرج شادي أبوشادي، الذي يكثف ساعات التصوير منذ أن بدأ الأسبوع الماضي، سعيًا منهم لإنهاء كل مشاهد العمل خاصة وأن أحداثه تتضمن ٥ حلقات ومن المقرر عرضه الأسبوع المقبل.

وتُعرض حكايات مسلسل "زى القمر" من السبت إلى الأربعاء، على شاشة CBC، الساعة 8 مساءً، وتعاد الساعة 2.30 صباحًا والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة CBC دراما، الساعة 11 مساءً، وتعاد الساعة 5 صباحًا، والساعة 4 مساءً، كما تعرض أيضًا على منصة "watch it".

وعُرِضت الحكاية الأولى من المسسل بعنوان "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، وانتهى عرض الحكاية الثانية بعوان "أنا قبلت" إخراج معتز حسام، ويواصل المخرج إسماعيل فاروق، تصوير الحكاية الخامسة بعنوان "اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر.