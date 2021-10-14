الإثنين.. مجلس محامي جنوب الجيزة يبحث إجراء انتخابات اللجان

أعلنت نقابة المحامين الفرعية بجنوب الجيزة، عن قرار الأمانة العامة برئاسة أشرف حامد، وأحمد صابر عبدالفتاح، بعقد جلسة خاصة لمجلس النقابة في يوم الإثنين 18 أكتوبر الجاري، لمناقشة جميع الطلبات المقدمة بشأن إجراء انتخابات اللجان النقابية، تحت رعاية جمال عمر البغدادي، نقيب الفرعية.

في سياق أخر، استكملت لجنة تطوير العلاج، في اجتماعها الثاني اليوم بمقر النقابة العامة، مباحثاتها لتطوير والارتفاع بمستوى العلاج للمحامين والمحاميات وأسرهم، ولتحقيق المستوى الأمثل الذي تأمله النقابة بقيادة نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وترأس نقيب المحامين، الاجتماع، بحضور معظم أعضاء اللجنة، حيث تم عرض ما قدم من اقتراحات من أعضاء اللجنة في الاجتماع الأول كتابة، إلى جانب عرض بيان النقابة العامة بما تم صرفه من النقابة في مشروع العلاج لكل محافظة تنفيذًا لطلب اللجنة خلال اجتماعها الأول.

وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، قال نقيب المحامين: «أزعم أنني أطل على مشروع العلاج إطلال يومي، فهذا المشروع أحد مشاكل النقابة الكبرى، وأرجوا وضع اعتبارات كيفية ضبط الأمور لإعطاء فرصة لعلاج أفضل، وتقديمه للمستحق».

وأشار رجائي عطية إلى أن الصرف من بند العلاج لغير المشتركين يعد خروجًا عن النظام، وهناك بعض المسائل يجب أن تضعها اللجنة محل اعتبار أولها الابتعاد عن المجاملات.

وأدار نقيب المحامين الاجتماع مستمعًا إلى مداخلات وتعليقات ومقترحات الأعضاء، وتناولت النقاشات كافة جوانب مشروع العلاج وما يعتريه من أخطاء يجب سرعة التصدي لها وضبطها بالشكل الذي يتوافق مع مكانة نقابة المحامين، والخروج بمشروع متكامل يحافظ على أموال النقابة ويرضي أعضائها من المحامين.

واستلمت اللجنة مجموعة الاقتراحات المكتوبة، وأصدرت بعض التكليفات بشأن ضبط برنامج العلاج، على أن تستمر في اجتماعاتها حتى تحقيق المستوى الأمثل الذي تأمله.