«البناء والأخشاب» تعقد ورشة عمل حول مهارات تخطيط الحملات النقابية

شهد مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورشة عمل حول "مهارات التواصل الفعال وتخطيط الحملات النقابية"، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، ضمن فعاليات مشروع الدفاع عن حقوق العمال في قطاع البناء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقا.

شارك في ورشة العمل وسيم ريفي، المنسق الإقليمي للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، ولينيا ويكستروم، مسئولة مشروعات البنية التحتية بالاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، وعبدالناصر بكر، الأمين العام لنقابة العاملين بالبناء والأخشاب.

وأكد عبدالمنعم الجمل، رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، أهمية إلمام أعضاء اللجان النقابية بالقوانين واللوائح المنظمة داخل المؤسسات، حتى يكون لديهم كل مهارات العمل النقابي.

وأشار الجمل إلى أن التثقيف والتدريب يمثل ضرورة لكل العاملين في المجال النقابي، موضحًا أن النقابة حريصة على رفع كفاءة المنتمين إليها من خلال عقد ورش عمل بشكل مستمر.

كما أشار إلى أن تفشى الوباء تسبب في حدوث آثار سلبية كبيرة على النقابات والاتحادات العمالية، سواء من حيث حجم العضوية واختلاف بيئة وظروف العمل في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية وتقليل ساعات العمل، وهو ما يحتم على النقابات مواجهتها فى أماكن العمل المختلفة مواجهة هذه الصعوبات.

وفي ذات السياق، قال عبدالمنعم الجمل: "جائحة فيروس كورونا والتطور التكنولوجي الهائل فرضا أنماط عمل جديدة، تستوجب من الجميع إثقال مهاراته لتتواكب مع متطلبات سوق العمل، متابعًا: لم يعد هناك علاقات عمل دائمة، والعامل بيده استمرار علاقته بالعمل من عدمه عن طريق تطوير نفسه ورفع مهاراته".

وقام محمد مصطفى، منسق مشروع الدفاع عن حقوق العمال في قطاع البناء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستشار التدريب بالنقابة العامة، بتقديم محاضرة بشأن مهارات التواصل النقابي.