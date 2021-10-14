الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«نصر أكتوبر.. العزة والكرامة».. احتفالية بغرب الإسكندرية

احتفال نصر اكتوبر
احتفال نصر اكتوبر بالإسكندرية

نظم مركز إعلام غرب الإسكندرية احتفالية بعنوان "نصر أكتوبر .. العزة والكرامة"، بالتعاون مع إدارة غرب التعليمية، والمجموعة 73 مؤرخين بمدرسة نبع الفكر الرسمية لغات، بحضور  عبدالعاطى التمساح مدير عام إدارة غرب التعليمية، والمهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب، والبطل اللواء مدحت منير والبطل المهندس ممدوح على حسن، ومحمود قاسم عضو مجلس النواب ومنال المغربى مجموعة 73 مؤرخين، وسلوي انور مديرة المدرسة.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني ثم تلاوة بعض آيات الذكر الحكيم، وقدم مجدي الغريب مدير المركز تحية تقدير واعزاز لكل من ضحى بنفسه من أجل الوطن.

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كما أكدت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية على أهمية استعادة روح أكتوبر لتحقيق التقدم في كافة المجالات والسعي لخدمة الوطن وغرس مشاعر الانتماء والولاء.

وتحدث عبد العاطي التمساح مدير إدارة غرب التعليمية، عن عظمة حرب أكتوبر، وتلاحم الشعب مع الجيش وتحمل الظروف الصعبة، وأن مصر لم تنكسر بعد نكسة 67، بل استعادت قوتها مرة أخرى، حتي حققت نصر أكتوبر المجيد.

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وأوضحت منال المغربي مدير مكتب الإسكندرية للمجموعة 73 مؤرخين دور المجموعة في نشر بطولات حرب أكتوبر للأجيال، ووقف تشويه التاريخ المصري عبر الإنترنت، وعبر الإعلام.

وتحدث اللواء مدحت منير من أبطال قوات الصاعقة عن دوره فى موقعة كبريت والتي تدرس في الاكاديميات العسكرية حيث صمدت القوات لمدة 134 يوم حتي تم التفاوض وإخلائها بعد ملحمة من البطولات من أفراد الكتيبة 602 مشاه ميكانيكي.

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وأوضح البطل المهندس ممدوح علي حسن، من قوات الصاعقة دوره في  حرب أكتوبر والتدريب الشاق والروح القتالية التي كانوا يتحلون بها ومواجهة الدبابات الإسرائيلية عند كمين أبو عطوة، واهمية الخداع الاستراتيجي الذي قام به الرئيس السادات لتضليل العدو الصهيوني وساهم في تحقيق النصر.

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وتحدث النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب عن دور أبطال أكتوبر، وأنه لولا ما قدموه من تضحيات لم تكن تنعم مصر بالأمان والاستقرار، وأن نصر أكتوبر استعاد للوطن قيمته ومكانته المعهودة، واختتم الاحتفال بتقديم شهادة تقدير من المدرسة ومركز الإعلام للأبطال عرفانا وتقديرا لدورهم في خدمة الوطن.

إعلام غرب الإسكندرية نصر أكتوبر استعادة روح أكتوبر بطولات حرب أكتوبر احتفالية الإسكندرية

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