الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يفوز بعضوية المكتب التنفيذي لوزراء البيئة العرب

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

فاز العراق، اليوم الخميس، وبالإجماع بعضوية المكتب التنفيذي للوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.

الجهد الدبلوماسي

وقال وزير البيئة العراقي جاسم حمادي في بيان له إن "الجهد الدبلوماسي الكبير الذي تقوم به حكومة رئيس الوزراء العراقي  مصطفى الكاظمي من أجل أن يعود العراق إلى مكانته المهمة في المجتمع العربي جعلنا نرشح العراق كعضو في المكتب التنفيذي للوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وقد وافق جميع الوزراء العرب على الترشيح ليصبح العراق عضوا في المجلس اعتبارا من الاجتماعات القادمة وهذا نصر دبلوماسي جديد".

الوضع البيئي العربي

وأضاف خلال ترؤسه الوفد العراقي في اجتماعات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي عقد اليوم في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة: "لقد لبينا دعوة المجلس بعد انقطاع دام سنتين بسبب جائحة كورونا وقد أوضحنا للمجلس الوضع البيئي في العراق وضرورة مشاركة الدول العربية في مؤتمر غلاسيكو لدعم الوضع البيئي العربي ومواجهة تحديات التغيرات البيئية وخاصة العراق الذي يعاني من وضع بيئي متردٍ بسبب شح المياه وكثرة التصحر والاعتماد الاقتصادي على البترول".

ظروف البيئة في العراق

وتابع أن "ذلك دفعنا لتشكيل لجنة فنية من أجل التغلب على ظروف البيئة في العراق والقضاء على التصحر". 

 الرئيس العراقي

وفي وقت سابق قال الرئيس العراقي، برهم صالح، ضرورة التعامل مع أزمة المناخ بلا تقاعس، خاصة بعد أن أصبحت تشكل تهديدًا وجوديًا لمستقبل البلاد.

 التصحر يؤثر على 39% من مساحة العراق

وأوضح أن التصحر يؤثر على 39% من مساحة العراق، قائلًا: "إن 54% من أراضينا معرّضة لخطر فقدانها زراعيًا بسبب التملح وشح المياه في دجلة والفرات، والذي أدى لزحف اللسان الملحي نحو أعالي شط العرب".

ونوه صالح بأن إدراك حجم الكارثة البيئية العابرة للحدود التي تحيط بالجميع، والانطلاق نحو خطط بيئية إقليمية مترابطة ومتكاملة ستكون خطوة كبيرة في مواجهة آثار التغير المناخي، ويدفع كل المنطقة نحو التضامن المشترك اقتصاديا وبيئيا، والتخلي عن دوامة الأزمات والتوترات، حيث الجميع خاسر فيها. 

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وائل لطفي

المطوعون!

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