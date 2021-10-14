الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية: ضبط 17 ألفا و407 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة

الأمن
الأمن

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 3 آلاف و115 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 12 ألفا و610 قضايا سرقة تيار كهربائى ومخالفات لشروط التعاقد.

كما أسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط 178 قضية فى مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهى، بينما أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عن ضبط ألف و304 قضايا تموينية متنوعة، بينما أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 200 قضية متنوعة.

وزارة الداخلية الامن الاقتصادي طاع الأمن الاقتصادى الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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