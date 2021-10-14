«المرأة العربية» تطلق دورة إدماج النوع الاجتماعي في الوساطة ومفاوضات السلام

تُطلق منظمة المرأة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women، وبدعم من حكومة اليابان، دورة تدريبية في مجال "إدماج النوع الاجتماعي في الوساطة ومفاوضات السلام"، خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر2021 بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك برعاية كلودين عون، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وعضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية.

وتهدف الدورة إلى بناء قدرات المرأة العربية في مجالات الوساطة ومفاوضات صنع السلام وعمليات البناء ما بعد الصراعات، وتستهدف النساء الناشطات في الجهات الرسمية وفي هيئات المجتمع المدني المعنيات بعمليات صنع وحفظ السلام والمنخرطات فيها، بغرض إكسابهن المهارات الأساسية حول كيفية إدماج منظور النوع الاجتماعي في كافة العمليات، وفي إعادة بناء الدولة في مرحلة ما بعد النزاع.

وسيتم الاسترشاد في هذه الدورة بالدليل التدريبي الذي أعدته المنظمة حول (مشاركة المرأة في العملية السلمية والمفاوضات في العالم العربي)، ومن المقرر أن يتلقى التدريب في الدورة (28) سيدة من جهات رسمية ومنظمات مجتمع مدني من خمس دول عربية هي: العراق - السودان- فلسطين- ليبيا - لبنان.

وتعد هذه الدورة هي الثالثة في إطار برنامج تمكين القيادات النسائية الذي بدأته المنظمة افتراضياً في العام الماضي، وتنظمها المنظمة بمشاركة محاضرين متخصصين علميا وعمليا في الموضوعات المطروحة.

تتضمن جلسات الدورة عددا من الموضوعات الهامة منها: نظرة عامة على صندوق النقد الدولي والتعاون مع الدول العربية، وقواعد وإجراءات تعاون صندوق النقد الدولي مع الدول العربية، والاتحاد الأوروبي والعمل مع منظمات المجتمع المدني على مختلف الأصعدة بما فيها مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي، بالإضافة إلى عروض نموذج محاكاة.

جاء اختيار موضوع الدورة بناء على أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية الأمر الذي أكدت عليه وطالبت به السيدات المشاركات في الدورات التي عقدتها المنظمة سابقاً في مجال التمكين السياسي.

وتم اختيار المشاركات في هذه الدورة من خلال ترشيحات دولهم التي تضمنت أبرز المشاركات في دورات التمكين السياسي التي عقدتها المنظمة خلال العام الماضي.

تُشارك بالدورة مجموعة مكونة من (30) قيادة سياسية ودبلوماسية من اللاتي حضرن الدورات السابقة من خمس دول عربية.