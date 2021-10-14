تحرير 4633 مخالفة مرورية على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 4633 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 2104 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و188 مخالفات السير بدون تراخيص، و16 مخالفات الدراجات النارية، و13 مخالفة موقف عشوائي، و72 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

- الحركة المرورية في القاهرة والجيزة

ظهرت كثافات مرورية متوسطة، اليوم الخميس، في شوارع القاهرة والجيزة؛ تزامنًا مع توجه الموظفين إلى مقار العمل والتلاميذ إلى المدارس.

شهد شارع فيصل وشارع الهرم وشارع السودان وأمام جامعة القاهرة، كثافات متحركة في حركة السيارات، وشهد المحور من ناهيا اتجاه كوبري 15 مايو، وكوبري 15 مايو اتجاه وسط البلد، كثافات عالية في حركة السيارات.

وتباطأت حركة سير السيارات أعلى كورنيش ماسبيرو اتجاه وسط البلد، وكورنيش المعادي اتجاه الدائري، وظهرت كثافات مرورية عالية أعلى الدائري من بعد الوصلة اتجاه الأوتوستراد ومن الأوتوستراد إلى دار السلام ومن طريق الواحات للوصلة، وكذلك الحال في طريق الأوتوستراد من الدائري للقلعة.

وظهرت كثافات عالية أعلى محور صفط اتجاه الجيزة، وكوبري أكتوبر من صلاح سالم لرمسيس والعكس، وأعلى كوبري صلاح سالم من العباسية للطيران ومن كوبري الجلاء ليوسف عباس، وكذلك الحال أعلى طريق السويس من بعد كوبري الجيش إلى كوبري أبو غزالة.

وشهد الدائري من المنيب للكورنيش وعند البساتين في الاتجاهين، كثافات متحركة أعلى طريق صلاح سالم من كوبري الفردوس لأرض المعارض، وطريق الكورنيش عند ماسبيرو اتجاه حلوان، ونفس الكثافات أعلى كوبري أكتوبر من صلاح سالم لرمسيس والعكس من التحرير لغمرة.

وتباطأت حركة السيارات أعلى المحور من ناهيا للدائري، وكذلك الأمر من محور الخلفاوي عند ميدان الحدايق اتجاه م.نصر، وشارع الهرم من الطالبية لميدان الجيزة، وظهرت كثافات عالية أعلى الطريق الزراعي من قليوب للدائري، وصلاح سالم من العباسية للطيران، وكوبري أكتوبر من العباسية لرمسيس والعكس.