شارع الترولي يغرق في المجاري.. والأهالي يستغيثون: «الحي لا يستجيب وحالنا اتعطل»

حالة من القلق يعيشها سكان شارع الترولي بمنطقة المطرية، وذلك بسبب أزمة «الصرف الصحي» المستمرة منذ 6 أشهر دون حل المشكلة، على الرغم من مخاطبتهم للحي أكثر من مرة.

وقالت «فادية» أحد سكان الشارع، لـ«الدستور»: «منذ 6 أشهر ماضية والمجاري طافحة في الشارع كله، ومنذ ذلك الحين لا يوجد أي استجابة من قِبل المسئولين رغم الشكاوى الكثيرة التي تقدمنا بها».

وأضافت: «نحن تعبنا ولا نعرف أين نذهب، وأين نشتكي، ومش قادرين نستحمل بسبب الروائح الكريهة التي تصدر عن هذه المجاري الطافحة في الشوارع».

ومن جانبه، قال أحمد جمال، أحد سكان الشارع: «التليفونات الأرضية مقطوعة، ولا يوجد إنترنت، وأبنائنا في المدارس والجامعات ويعانون من ذلك، وحالنا متعطل».

وأكد: «بنسمع كل يوم أصوات ضفادع بالليل، والشكل غير آدمي، ومجمع المدارس يوجد بالشارع ولا يعرفون فتح أبواب المدارس بسبب هذه المجاري».

وبدوره، قال محمود عماد: «نحن في معاناة، وكل مرة نشتكي فيها للحي يقولون لنا أن المقاول الذي يعمل على الموضوع قد غادر وفي انتظار مقاول جديد».

وأضاف: «نرجو من المسئولين النظر إلينا بعين الرحمة وإنقاذنا من هذه المعاناة وتعطل مصالحنا ومدارس أولادنا».