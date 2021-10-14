الخميس 14 أكتوبر 2021
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تقارير ومتابعات

شارع الترولي يغرق في المجاري.. والأهالي يستغيثون: «الحي لا يستجيب وحالنا اتعطل»

صورة من الشارع
صورة من الشارع

حالة من القلق يعيشها سكان شارع الترولي بمنطقة المطرية، وذلك بسبب أزمة «الصرف الصحي» المستمرة منذ 6 أشهر دون حل المشكلة، على الرغم من مخاطبتهم للحي أكثر من مرة.

وقالت «فادية» أحد سكان الشارع، لـ«الدستور»: «منذ 6 أشهر ماضية والمجاري طافحة في الشارع كله، ومنذ ذلك الحين لا يوجد أي استجابة من قِبل المسئولين رغم الشكاوى الكثيرة التي تقدمنا بها».

وأضافت: «نحن تعبنا ولا نعرف أين نذهب، وأين نشتكي، ومش قادرين نستحمل بسبب الروائح الكريهة التي تصدر عن هذه المجاري الطافحة في الشوارع».

ومن جانبه، قال أحمد جمال، أحد سكان الشارع: «التليفونات الأرضية مقطوعة، ولا يوجد إنترنت، وأبنائنا في المدارس والجامعات ويعانون من ذلك، وحالنا متعطل».

وأكد: «بنسمع كل يوم أصوات ضفادع بالليل، والشكل غير آدمي، ومجمع المدارس يوجد بالشارع ولا يعرفون فتح أبواب المدارس بسبب هذه المجاري».

وبدوره، قال محمود عماد: «نحن في معاناة، وكل مرة نشتكي فيها للحي يقولون لنا أن المقاول الذي يعمل على الموضوع قد غادر وفي انتظار مقاول جديد».

 وأضاف: «نرجو من المسئولين النظر إلينا بعين الرحمة وإنقاذنا من هذه المعاناة وتعطل مصالحنا ومدارس أولادنا».

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