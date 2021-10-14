الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 18 طن دقيق وملح وأعلاف مجهولة المصدر داخل مخزن بالغربية

دقيق
دقيق

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الخميس، من ضبط  18 طن دقيق فاخر وملح وأعلاف، مجهولة المصدر والبيانات، داخل مخزن دقيق ومحل لبيع الأعلاف ومصنع لإنتاج الرنجة بمركزى طنطا وكفرالزيات.

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تلقى تقريرا من الرقابة التموينية بالمديرية، يتضمن أنه بالاشتراك مع إدارتى تموين طنطا وكفرالزيات، تم ضبط مصنع أسماك مدخنة "رنجة" بدون ترخيص بدائرة مركز طنطا، وبداخله 4  طن ملح  مجهول المصدر وبدون مستندات داله على مصدرها.

كما تم ضبط محل بيع أعلاف بدائرة مركز كفرالزيات بداخله نحو 4 طن أعلاف مجهولة المصدر والبيانات على غير الحقيقة وبعضهم بدون تاريخ إنتاج، وكذا ضبط مخزن دقيق فاخر غير مرخص بكفرالزيات، وبداخله  10طن  دقيق فاخر 72%  مجهولة المصدر وبدون فواتير.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر لأصحابها المخالفين، وإخطار النيابات المختصة للتحقيق.

ضبط 18طن دقيق فاخر وملح وأعلاف مجهولة المصدر والبيانات داخل مخزن

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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