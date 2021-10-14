الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفد من «طالبان» يزور روسيا للمشاركة في اجتماع «صيغة موسكو»

طالبان
طالبان

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وفدا من حركة "طالبان" سيزور موسكو الأسبوع المقبل للمشاركة في اجتماعات "صيغة موسكو" حول الوضع في أفغانستان .
وقالت زاخاروفا -في إحاطة صحفية اليوم الخميس: "ننتظر وصول وفد عن حركة طالبان في الأسبوع المقبل إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الثالث بصيغة موسكو"، معربة عن قلق بلادها من نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان.
وأضافت زاخاروفا: "نعول على تنفيذ تصريحات سلطات كابول الجديدة حول قدرتها على التعامل مع داعش بمفردها ".
وكانت الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق أن الإعداد لاجتماعات "صيغة موسكو" حول أفغانستان جارية، مشيرة إلى أن موسكو تنتظر ردا من حركة "طالبان" على الدعوة، التي وُجهت لها للمشاركة فيها.
يُذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، صرح الثلاثاء الماضي بأنه من المقرر عقد اجتماع صيغة موسكو حول أفغانستان في 20 أكتوبر.

وعلى صعيد آخر، وجهت حركة طالبان الأفغانية تحذيرات للمبعوثين الأميركيين والأوروبيين من استمرار محاولات الضغط عليهم من خلال العقوبات، مؤكدة أن ذلك سيقوض الأمن في أفغانستان ويمكن أن يؤدي إلى موجة من اللاجئين.

مطالبات أفغانية بإنهاء العقوبات

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية أمير خان متقي لدبلوماسيين غربيين في محادثات بالدوحة إن "إضعاف الحكومة الأفغانية ليس في مصلحة أحد لأن آثاره السلبية ستؤثر بشكل مباشر على العالم في قطاع الأمن والهجرة الاقتصادية من البلاد" ، بحسب في بيان نُشر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

وبحسب بيان المتحدث باسمه، قال متقي أمام اجتماع الدوحة: "نحث دول العالم على إنهاء العقوبات القائمة والسماح للبنوك بالعمل بشكل طبيعي حتى تتمكن المنظمات الخيرية والمنظمات والحكومة من دفع رواتب موظفيها باحتياطياتها الخاصة".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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