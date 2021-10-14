طارق الشناوي عضوا بلجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان قرطاج

اختارت إدارة مهرجان قرطاج السينمائي في دورتها الـ32 الناقد السينمائي طارق الشناوي عضوًا بلجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان قرطاج في دورته الجديدة في تحد جديد للناقد الشهير الذي يمثل مصر في الكثير من المحافل الفنية والسينمائية حول العالم.

وكتب الشناوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، “سعيد باختياري ضمن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان قرطاج السينمائي الدولي تفتتح الدورة 30 نوفمبر.. قرطاج هو أعرق مهرجان عربي انطلق عام 1966 وهذه من المرات القليلة التي تتم فيها مشاركة ناقد مصري في لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية بالمهرجان”.

ومن المقرر أن ينافس الفيلم المصرى "خديجة" بمهرجان قرطاج السينمائي الدولي فى دورته الـ32 للمنافسة على التانيت الذهبى فى المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة.

وتقام فعاليات مهرجان قرطاج فى الفترة من 30 أكتوبر إلى 06 نوفمبر 2021، وكشفت الدورة 32 عن تميمتها الرسمية التي تحمل توقيع "أنيس بن عمار"، وهو مصمم جرافيك وجامعى عاشق للفنون والثقافة وله تجربة ثرية فى المجال تعود بداياتها إلى سنة 2000".

واختار مهرجان قرطاج صورة الفنانة التونسية هند صبرى من فيلم "صمت القصور" لتصبح صورة الملصق الرسمي للدورة الـ32 وعبرت عن سعادتها بهذا الاختيار.

وخلال العام الماضي افتتح مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الحادية والثلاثين والاستثنائية في العاصمة تونس وسط إجراءات فرضها البروتوكول الصحي المرتبط بجائحة كورونا، واحتضنت الصالة الكبرى بمدينة الثقافة حفل افتتاح المهرجان الذي يغيب عنه النجوم من الخارج بسبب الوباء العالمي، مع فرض التباعد بين الجالسين، وفرضت لجنة التنظيم قيودًا على عدد المدعوين إلى الحفل، وقال مدير المهرجان رضا الباهي في كلمته "هي دورة استثنائية في وضع استثنائي وايجابياتها لن تنسى، قمنا بدورة سنفخر بها جميعًا".



