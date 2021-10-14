الخميس 14 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار أسعار الأرز في السوق المحلي اليوم الخميس

الارز
الارز

استقرت أسعار الأرز بمختلف أنواعه اليوم الخميس في السوق المحلي المصري، كما ثبتت أسعار الأرز الأبيض، كما سجلت أسعار الأرز الشعير ثباتًا أيضًا وذلك وفقًا لسعر تاجر الجملة.

وعلى الصعيد العالمي، فقد صعدت أسعار العقود الآجلة للأرز بالجلسة الصباحية لتداولات اليوم الخميس في بورصة شيكاغو للتجارة، حيث ارتفعت أسعار عقد نوفمبر لتداول الأرز بنسبة 0.18%، كما ارتفع عقد يناير 2022 بنسبة 0.14%، وذلك وقت كتابة هذا الخبر.

واستقرت أسعار الأرز الشعير "عريض الحبة" اليوم الخميس في الأسواق المحلية ليسجل سعر الطن 4,100 جنيهًا.

كما استقرت أيضًا أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" ليسجل سعر الطن 3,850 جنيهًا.

وقد سجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%" ثباتًا أيضًا عند 6,800 جنيهًا للطن كما استقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 5%"، اليوم الخميس ليسجل سعر الطن 6400 جنيهًا.


وافتتحت أسعار العقود الآجلة للأرز جلسة اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 في بورصة شيكاغو التجارية على ارتفاع، حيث شهد عقد نوفمبر صعودًا في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم ليتم تداوله عند 13.830 دولار للقنطار بمقدار ارتفاع 0.025 دولارًا، أي بنسبة صعود 0.18%، كما صعد عقد يناير 2022، ليسجل 14.080 دولار للقنطار، بمقدار صعود 0.020 دولار، أي بنسبة ارتفاع 0.14%، وذلك وقت كتابة هذا الخبر.

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب التابعة لاتحاد الصناعات، إنه من المقرر إجراء مناقصة توريد الأرز الجديدة خلال الأسبوع الجارى، والتى تم الإعلان عنها الشهر الماضى، وتستهدف توريد نحو 30 ألف طن شهريًا من الأرز الأبيض لطرحها على البطاقات التموينية ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية حتى العام المقبل، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

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