موقع أوروبى يدعو لزيارة مصر: تحتضن التاريخ والرفاهية والحياة الترفيهية

رشح موقع Stripes Europe الأوروبي مصر للزيارة لكل من يرغب في البحث عن التاريخ القديم ولكن في نفس الوقت يعيش في رفاهية.

الأهرامات والمدن القديمة

وقال الموقع إن زيارة الأهرامات من الزيارات التي لا يمكن عدم القيام بها خلال التواجد في مصر.

ممفيس

وعُرفت مدينة ممفيس بأول عاصمة لمصر من 2950 قبل الميلاد إلى 2180 قبل الميلاد، وقد أُطلق عليها اسم مكان عبادة بتاح، على بعد حوالي 17 ميلاً شمال ممفيس توجد مدينة، ثاني أكبر مدينة في مصر وموطن أهرامات الجيزة الشهيرة.

وتتكون هضبة الجيزة من أهرامات خوفو وخفرع ومنقرع وأبو الهول، كواحدة من عجائب الدنيا السبع، لاسيما وقد نجح المصريون القدماء في بناء هذه الهياكل الدينية الحجرة بشكل مذهل للغاية.

مدينة القاهرة

إنها أكبر مدينة في مصر، وموطن لحكايات تاريخية متعددة، وتأسست هذه المدينة عام 2000 قبل الميلاد على يد الملك مينا، وهي المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في مصر، وتقدم القاهرة فرصة تاريخية للحصول على مختلف المنتجات من الأعشاب إلى الحلى في خان الخليلي.

الأقصر

وبالنسبة لهواة التاريخ، فالأقصر مدينة لابد من زيارتها، وكانت الأقصر مدينة طيبة القديمة، مكانًا لعبادة الآلهة المصرية آمون وتزخر بالعديد من المعابد والكنائس الصغيرة.

الشواطئ المصرية

وتزخر مصر بالعديد من الشواطئ التي تأسر قلوب السياح من كل مكان، حيث تتعدد الشواطئ المصرية في كل من شرم الشيخ والغردقة وغيرهما.

شرم الشيخ

تقع جنوب شبه جزيرة سيناء وتشتهر بالعديد من المنتجعات الفاخرة وتعد رحلة الغطس في شاطئ رأس أم سيد أمرًا مذهلًا للقيام بها، حيث الشعاب المرجانية ذات الألوان النابضة بالحياة.

الجونة

الفخامة هي الجونة، وهي التي طورتها شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية في عام 1989، ومنذ ذلك الحين ضمت العديد من اليخوت الضخمة والمنتجعات الكبرى المنتشرة على طول المرسى.

وتقع الجونة على البحر الأحمر، وفي الجونة يمكن أن تعيش حياة الرفاهية بأسعار معتدلة.

الغردقة

إنها ملاذ شاطئي مناسب للعائلة، و تقدم خدماتها للعائلات أكثر من مدن المنتجعات الأخرى، وهناك الكثير من الإقامات الشاملة بأسعار معقولة والتي تعتبر مثالية للعائلة، وبالنسبة لأولئك الذين يريدون قضاء بعض الوقت بمفردهم بدون أطفال، تقدم العديد من المنتجعات برعاية نهارية للأطفال، فضلا عن الأنشطة المائية ورحلات سفاري بالدراجة الرباعية.

وقدم الموقع الأوروبي جدول رحلات لمن يرغب في زيارة مصر، أولا ركوب جمل في منطقة الأهرمات، ومشاهدة الشعاب المرجانية الملونة في شرم الشيخ، وزيارة وادي الملوك، وتذوق أشهى الأطعمة مثل الشاورما، بابا غنوج والبسبوسة وزيارة المتحف المصري ومعبد فيلة والأقصر، والإسكندرية.