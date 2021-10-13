الأربعاء 13 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقليد السفير اليابانى السابق فى مصر وسام الجمهورية

تقليد السفير الياباني
تقليد السفير الياباني السابق بالقاهرة وسام الجمهورية

خلال احتفالية أقامها السفير أيمن كامل، سفير مصر في طوكيو، بمقر السفارة المصرية تم تقليد سفير اليابان السابق بالقاهرة تاكيهيرو كاجاوا، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى. 

FB_IMG_1634159640928

وجاء ذلك بناءً على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنح الوسام للسفير الياباني السابق، وذلك تقديرًا لما قام به من جهود خلال فترة عمله سفيرًا لبلاده في مصر، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في تعزيز أواصر التعاون وتوطيد علاقات الصداقة بين الدولتين في العديد من المجالات.

FB_IMG_1634159638398

وأشار السفير المصري، خلال كلمته، أثناء تقليد الوسام إلى عمق العلاقات بين البلدين وتجذرها على نحو يُمثل أرضية صلبة للبناء عليها والارتقاء بها إلى آفاق غير مسبوقة بما يُضيف أبعادًا جديدة تتّسق مع الروابط العميقة التي تجمع مصر واليابان، موضحًا أن التقدير الرسمي المصري للسفير الياباني السابق جاء تكريمًا لما قام به من مجهودات حثيثة خلال فترة خدمته بالقاهرة.

FB_IMG_1634159635889

من جانبه، أعرب السفير كاجاوا عن امتنانه وتقديره العميق لقرار الرئيس السيسي بمنحه الوسام، مشيرًا إلى أنه لمس بنفسه الانعكاسات الإيجابية الكبيرة المترتبة على حجم الإنجازات التي تحققت على صعيد العلاقات المصرية اليابانية خلال السنوات القليلة الماضية، وبما يصب في مصلحة البلدين وينعكس إيجابًا على علاقاتهما الثنائية، مدللًا على ذلك بتجربة المدارس اليابانية في مصر، إلى جانب الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا اللتين تمثلان تجربة فريدة في مجالات التعاون المصري الياباني بالعديد من القطاعات.

مصر اليابان طوكيو وسام الجمهورية سفير مصر سفير اليابان الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

الأكثر قراءة

«التدمير الذاتى».. إبراهيم منير يطيح بجبهة حسين والجماعة تعزله من منصب المرشد

لحظة التخلص من «مسنة الفيوم» المقتولة على يد جيرانها لسرقتها (فيديو)

حقيقة دهس ربة منزل ونجلها فى المرج وهروب قائد السيارة

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

عودة الأجواء الباردة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ72 المقبلة

خطوات التسجيل على بوابة تواصل قطاع البترول لمعرفة حركة الترقيات الجديدة أكتوبر 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

وزارة التربية.. المشاكل و الحلول

خالد عكاشة

صراعات الطاقة تشتعل فى آسيا الوسطى

د. بهي الدين مرسي

التعامل مع ضغوط الحياة

ماجد حبته

المرزوقى يرتزق بجواز دبلوماسى!

د. القس صفوت البياضى

الفيسبوك تعطل ساعات وخسائره مليارات

حسين دعسة

الرئيس السيسي.. مستقبلنا على هذا الكوكب في خطر

منى رجب

الجمال الذى نفتقده فى شوارعنا

مؤمن المحمدي

ميكيافيللي 2004

صور

معرض تراثنا

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

بن زايد: نحتاج للنظر إلى آفاق جديدة للتعاون بين الإمارات وإسرائيل فى عدة مجالات

الجزائر تعلن إفشال مؤامرة لتنفيذ عمل مسلح بمساعدة إسرائيل

دولة خامسة.. كواليس تحركات أمريكا لتوسيع «اتفاقيات إبراهيم» مع إسرائيل