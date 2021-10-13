المناسترلى: اللائحة الجديدة للموارد البشرية تستهدف وقف نزيف المال العام

قال إبراهيم المناسترلي، عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج إن اللائحة الجديدة ستعمل على ربط منظومة الأجر بالإنتاج.

أضاف المناسترلي، لـ"الدستور"، أن أبرز العراقيل التي واجهت شركات قطاع الأعمال عدم ربط الأجر بالإنتاج في ظل وجود عدد ضخم من العمالة الزائدة في الشركات.

وأوضح عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج أن اللائحة الجديدة تستهدف وقف نزيف المال العام الناتج عن عدم تنظيم الصرف في الشركات في ظل التحديات التي تواجهها الشركات على خلفية أزمة كورونا (كوفيد-19)، لافتًا إلى أن تنظيم صرف الحوافز في الشركات القابضة والتابعة يعد نموذجًا جيدًا لدعم زيادة الإيرادات التي تحققها هذه الشركات.