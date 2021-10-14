«الزراعة» تكشف عن البرنامج الكامل لتسميد البطاطس

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن البرنامج الكامل لتسميد البطاطس التي تروى بنظام التنقيط، حيث تضمن البرنامج مجموعة من الخطوات.

أولًا: قبل الزراعة

هناك بعض الأسمدة التي تضاف إلى الأرض قبل الزراعة، وهي كالتالي: سماد عضوي (20متر مكعب/فدان)، سلفات نشادر (100 كجم /فدان)، سوبر فوسفات (400 كجم /فدان)، سلفات مغنسيوم (25 كجم /فدان)، سلفات بوتاسيوم (50كجم)، كبريت زراعي (100كجم /فدان)، ثم يتم حرث الأرض جيدًا لضمان اختلاط الأسمدة مع التربة.

ثانيًا: التسميد بعد الزراعة

تبدأ عملية التسميد لفدان البطاطس بعد الزراعة من عمر 10 إلى نهاية المحصول، على النحو التالي:

1- من عمر 10 إلى 20 يومًا

السبت (1 كجم /فدان هيوميك أسيد).

الأحد (مياه سادة أو بدون ري).

الإثنين (مياه سادة أو بدون ري).

الثلاثاء (10 كجم يوريا، و2 كجم حمض فوسفوريك).

الأربعاء (مياه سادة).

الخميس (10 كجم يوريا /فدان).

2- من عمر 21 إلى 30 يومًا

السبت (5 كجم/فدان سماد 19-19-19).

الأحد (مياه سادة أو بدون ري).

الإثنين (5 كجم نترات كالسيوم، و2 لتر حامض نيتريك).

الثلاثاء (مياه سادة أو بدون ري).

الأربعاء (15 كجم يوريا، و4 كجم حمض فوسفوريك).

الخميس: مياه سادة أو بدون ري.

الجمعة (مياه سادة أو بدون ري).

3 - من عمر 31 إلى 37 يومًا

السبت (5 كجم/ فدان سماد 19-19).

الأحد (مياه سادة أو بدون ري).

الإثنين (5 كجم نترات كالسيوم، و2 لتر حامض نيتريك /ف).

الثلاثاء (مياه سادة أو بدون ري).

الأربعاء (15 كجم يوريا، و5 كجم حمض فوسفوريك).

الخميس (5 كجم سلفات مغنسيوم).

الجمعة (مياه سادة).

4- من عمر 38 إلى 44 يومًا

السبت (20 كجم نترات نشادر، و5 كجم حمض فوسفوريك /فدان).

الأحد (مياه سادة أو بدون ري).

الإثنين (5 كجم نترات كالسيوم، و2 كجم حامض نيتريك).

الثلاثاء (مياه سادة أو بدون ري).

الأربعاء(مياه سادة أو بدون ري).

الخميس (1 كجم/ف هيوميك أسيد).

مع رش عناصر صغرى (حديد -زنك-منجنيز).

الجمعة (مياه سادة أو بدون ري).

5- من عمر 45 إلى 51 يومًا

السبت :(20 كجم نترات نشادر، و5 كجم فوسفوريك/للفدان).

الأحد (مياه سادة أو بدون ري).

الإثنين (5 كجم نترات كالسيوم، و2 لتر حامض نيتريك /فدان).

الثلاثاء (مياه سادة أو بدون ري).

الأربعاء (مياه سادة أو بدون ري).

الخميس (5 سلفات ماغنسيوم).

الجمعة (مياه سادة).

6- من عمر 52 إلى 58 يومًا

السبت (20 كجم نترات نشادر، و5 كجم حمض فوسفوريك).

الأحد (مياه سادة أو بدون ري).

الإثنين (5 كجم نترات كالسيوم، و2 لتر حامض نيتريك /فدان).

الثلاثاء (مياه سادة أو بدون ري).

الأربعاء (5 كجم سلفات بوتاسيوم ذواب).

الخميس (1 كجم هيوميك/فدان).

رش عناصر صغرى (حديد -زنك-منجنيز).

الجمعة (مياه سادة)

7- من عمر 59 إلى 65 يومًا

السبت (20 كجم نترات نشادر، و5 كجم ماب أو حامض فوسفوريك).

الأحد (مياه سادة أو بدون ري).

الإثنين (نترات كالسيوم، و2 لتر حمض نيتريك).

الثلاثاء (مياه سادة).

الأربعاء (5 كجم سلفات بوتاسيوم ذواب).

الخميس (5 كجم سلفات ماغنسيوم).

الجمعة (مياه سادة).

8 - من عمر 66 إلى 72 يومًا

السبت (20 كجم نترات نشادر، و5 كجم حامض فوسفوريك).

الأحد (مياه سادة).

الإثنين (5 كجم نترات كالسيوم، و2 لتر حمض نيتريك).

الثلاثاء (5 كجم سلفات بوتاسيوم ذواب).

الأربعاء (مياه سادة).

الخميس (5 كجم نترات بوتاسيوم).

الجمعة (مياه سادة).

9 - من عمر 73 إلى 79 يومًا

السبت (20 كجم نترات نشادر).

الأحد (مياه سادة أو بدون ري).

الإثنين (5 كجم نترات كالسيوم، 2 لتر حامض نيتريك).

الثلاثاء (مياه سادة).

الأربعاء (10 كجم نترات بوتاسيوم).

الخميس (مياه سادة).

الجمعة (بدون ري).

10 - من عمر 80 إلى عمر 90 يومًا

السبت (5 كجم نترات نشادر، و5كجم نترات أو سلفات بوتاسيوم).

الأحد (مياه سادة).

الإثنين (5كجم نترات أو سلفات بوتاسيوم).

الثلاثاء (مياه سادة أو بدون ري).

الأربعاء (رش سترات بوتاسيوم معدل 2 كجم/فدان).

الخميس (مياه سادة أو بدون).

الجمعة (مياه سادة أو بدون ري).

بعد ذلك تتوقف عملية التسميد، وتبدأ عملية تصفية العرش، حيث يتم إضافة 2 لتر سلفات بوتاسيوم أو سترات بوتاسيوم، و1 لتر بورون، وتستخدم هذه الكمية في رش فدان واحد.

وتكرر هذه العملية أسبوعيًا حتى قبل الحصاد بأسبوع، وبعد ذلك يتم رش النباتات بمبيدات حشائش بالملامسة لتجفيف النباتات قبل عملية الحصاد.