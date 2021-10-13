المئات من عمال مناجم الفحم فى بلغاريا يحتجون وسط مخاوف تتعلق بفقدانهم وظائفهم

نظّم المئات من عمال مناجم الفحم والطاقة في بلغاريا احتجاجات بسبب مخاوف تتعلق بالوظائف.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، أمس الثلاثاء، في نشرتها باللغة الإنجليزية أن المتظاهرين الذين تجمعوا من جميع أنحاء بلغاريا نظموا مسيرة للعاصمة صوفيا وهتفوا بـ "نريد وظائف" وذلك خلال سيرهم إلى مقر الحكومة.

ودعا عمال المناجم الحكومة البلغارية إلى ضمان وظائفهم وسط مساعي الاتحاد الأوروبي لإغلاق المناجم وتقليل انبعاثات الكربون.

وأعلنت أكبر نقابتين في بلغاريا واللتين نظمتا الاحتجاج أنهما تدافعان عن استقلال الطاقة في بلغاريا.