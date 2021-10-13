الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المئات من عمال مناجم الفحم فى بلغاريا يحتجون وسط مخاوف تتعلق بفقدانهم وظائفهم

مناجم الفحم في بلغاريا
مناجم الفحم في بلغاريا

نظّم المئات من عمال مناجم الفحم والطاقة في بلغاريا احتجاجات بسبب مخاوف تتعلق بالوظائف.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، أمس الثلاثاء، في نشرتها باللغة الإنجليزية أن المتظاهرين الذين تجمعوا من جميع أنحاء بلغاريا نظموا مسيرة للعاصمة صوفيا وهتفوا بـ "نريد وظائف" وذلك خلال سيرهم إلى مقر الحكومة.

ودعا عمال المناجم الحكومة البلغارية إلى ضمان وظائفهم وسط مساعي الاتحاد الأوروبي لإغلاق المناجم وتقليل انبعاثات الكربون.

وأعلنت أكبر نقابتين في بلغاريا واللتين نظمتا الاحتجاج أنهما تدافعان عن استقلال الطاقة في بلغاريا.

عمال مناجم الفحم بلغاريا الوظائف المتظاهرين الطاقة في بلغاريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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