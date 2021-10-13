«باعوها للحكومة».. ضبط مروجي حقن الاكتميرا الخاصة بمرضى كورونا (صور)

نجح مفتشو الإدارة العامة للصيدلة، الأربعاء، في أحد مروجي بيع وشراء أدوية كورونا بالسوق السوداء على مواقع التواصل وعدد من أدوية التأمين الصحي الخاصة بالحالات الحرجة بدائرة قسم مدينة نصر، بالتعاون مع مباحث تموين الإدارة العامة من اللواء عصام العزب واللواء محمد رجائي.

حملات تفتيش

وتمكن مفتشو الإدارة من ضبط أحد مروجي عقار الاكتميرا بالسوق السوداء بعد محاولة شراء ناجحة، بمشاركة الدكتورة ايمان عبده مدير تفتيش والدكتورة سلمى الأنور، نائب مدير التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، وتم عمل المحاضر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وقالت الدكتورة علا خطاب، مدير الادارة العامة للصيدلة بصحة القاهرة، إن ثمن الحقنة الواحدة الرسمى 6641 جنيهًا حيث يتم بيعها في السوق السوداء بمبلغ يتراوح من 8500 جنيه تصل لـ14000 جنيه للحقنة التي تعطي لحالات الرعاية المركزة وتهريبها للسوق السوداء وعدم تمكن المرضى من الحصول عليها يعتبر تهديد للامن الدوائى المصري.

حملات تفتيش

كما قالت مدير الإدارة العامة للصيدلة بصحة القاهرة إن استراتيجية الإدارة تسعي لضبط سوق الدواء وعدم السماح بأي فرصة لدخول أدوية مهربة للسوق الدوائي أو عدم استغلال المواطنين وبيع ادوية لهم بأكثر من سعرها.

من ناحيته، قال الدكتور كريم سلام، وكيل المديرية، إن الادارة العامة للصيدلة تعمل علي ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالأدوية المهربة داخل السوق المصري.

حملات تفتيش

قال د. محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة إن المديرية تسعى لمتابعة الصيدليات حرصًا منها على الالتزام بالتعليمات والحفاظ على الدواء بالسوق وعدم تلاعب أحد بالمواطنين، مضيفًا أن ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة ضبط سوق الدواء ومنع تهريب وسرقة والمتاجرة بأدوية كورونا بالسوق السوداء.