الأربعاء 13 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«باعوها للحكومة».. ضبط مروجي حقن الاكتميرا الخاصة بمرضى كورونا (صور)

حملات تفتيش
حملات تفتيش

نجح مفتشو الإدارة العامة للصيدلة، الأربعاء، في أحد مروجي بيع وشراء أدوية كورونا بالسوق السوداء على مواقع التواصل وعدد من أدوية التأمين الصحي الخاصة بالحالات الحرجة بدائرة قسم مدينة نصر، بالتعاون مع مباحث تموين الإدارة العامة من اللواء عصام العزب واللواء محمد رجائي.

IMG-20211013-WA0030
حملات تفتيش

وتمكن مفتشو الإدارة من ضبط أحد مروجي عقار الاكتميرا بالسوق السوداء بعد محاولة شراء ناجحة، بمشاركة الدكتورة ايمان عبده مدير تفتيش والدكتورة سلمى الأنور، نائب مدير التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، وتم عمل المحاضر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وقالت الدكتورة علا خطاب، مدير الادارة العامة للصيدلة بصحة القاهرة، إن ثمن الحقنة الواحدة الرسمى 6641 جنيهًا حيث يتم بيعها في السوق السوداء بمبلغ يتراوح من 8500 جنيه تصل لـ14000 جنيه للحقنة التي تعطي لحالات الرعاية المركزة وتهريبها للسوق السوداء وعدم تمكن المرضى من الحصول عليها يعتبر تهديد للامن الدوائى المصري.

IMG-20211013-WA0029
حملات تفتيش

كما قالت مدير الإدارة العامة للصيدلة بصحة القاهرة إن استراتيجية الإدارة تسعي لضبط سوق الدواء وعدم السماح بأي فرصة لدخول أدوية مهربة للسوق الدوائي أو عدم استغلال المواطنين وبيع ادوية لهم بأكثر من سعرها.

من ناحيته، قال الدكتور كريم سلام، وكيل المديرية، إن الادارة العامة للصيدلة تعمل علي ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالأدوية المهربة داخل السوق المصري.

IMG-20211013-WA0031
حملات تفتيش

قال د. محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة إن المديرية تسعى لمتابعة الصيدليات حرصًا منها على الالتزام بالتعليمات والحفاظ على الدواء بالسوق وعدم تلاعب أحد بالمواطنين، مضيفًا أن ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة ضبط سوق الدواء ومنع تهريب وسرقة والمتاجرة بأدوية كورونا بالسوق السوداء.

الادارة العامة للصيدلة ادوية الكورونا السوق السوداء التواصل الاجتماعي ادوية التامين الصحي الحالات الحرجة مباحث تموين عقار الاكتميرا

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

الأكثر قراءة

لحظة التخلص من «مسنة الفيوم» المقتولة على يد جيرانها لسرقتها (فيديو)

حقيقة دهس ربة منزل ونجلها فى المرج وهروب قائد السيارة

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

عودة الأجواء الباردة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ72 المقبلة

خطوات التسجيل على بوابة تواصل قطاع البترول لمعرفة حركة الترقيات الجديدة أكتوبر 2021

«الصحة» تغلق مركزًا شهيرًا لعلاج الأمراض الجلدية بالليزر فى مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

وزارة التربية.. المشاكل و الحلول

خالد عكاشة

صراعات الطاقة تشتعل فى آسيا الوسطى

د. بهي الدين مرسي

التعامل مع ضغوط الحياة

ماجد حبته

المرزوقى يرتزق بجواز دبلوماسى!

د. القس صفوت البياضى

الفيسبوك تعطل ساعات وخسائره مليارات

حسين دعسة

الرئيس السيسي.. مستقبلنا على هذا الكوكب في خطر

منى رجب

الجمال الذى نفتقده فى شوارعنا

مؤمن المحمدي

ميكيافيللي 2004

صور

معرض تراثنا

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

بن زايد: نحتاج للنظر إلى آفاق جديدة للتعاون بين الإمارات وإسرائيل فى عدة مجالات

الجزائر تعلن إفشال مؤامرة لتنفيذ عمل مسلح بمساعدة إسرائيل

دولة خامسة.. كواليس تحركات أمريكا لتوسيع «اتفاقيات إبراهيم» مع إسرائيل