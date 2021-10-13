نائب يشيد بدعوة السيسى لإعادة استقرار الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية

أشاد يسري المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالدعوة الإنسانية العالمية التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر قمة مصر وتجمع دول فيشجراد، بضرورة العمل على إعادة الاستقرار للدول المصدرة للمهاجرين، حتى يمكن القضاء على المشكلة بشكل تام وتتم حماية أرواح الناس من الموت وسط البحر.

وقال المغازي، في تصريحات الأربعاء، إن دعوة الرئيس السيسي لها بعد إنساني وبعد عالمي في منع تفاقم قضية الهجرة غير الشرعية.

أشار رئيس لجنة الشئون العربية إلى الجهود المتوازية التي بذلتها مصر في هذا الاتجاه، وفي مقدمتها التشديد تمامًا على مراكب الهجرة غير الشرعية انطلاقًا من السواحل المصرية والتصدي لها، وإتاحة مئات الآلاف من فرص العمل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفتح باب الدعم والمساعدة لتنميتها عبر قروض ميسرة، وهو ما أدى إلى تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، وبناء الشباب مشاريعهم وأعمالهم داخل مصر.

واختتم المغازي بأن نجاح مصر في التصدي لملف الهجرة غير الشرعية ينبه العالم إلى حيوية التجربة المصرية في المجال.