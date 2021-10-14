الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي الخميس  14-10-2021 مقابل الجنيه فى البنوك

الدولار
الدولار

نستعرض لكم فى هذا التقرير، سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي الخميس، مقابل الجنيه فى البنوك المصرية، حيث يواصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك، حالة الاستقرار خلال الفترة الحالية، حيث أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية ومنها الدولار، استقرار للسعر، بمتوسط بلغ 15.71 جنيه مصري، اليوم الخميس، وذلك لتوفير كميات الدولار الأمريكي اللازمة من البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، لتلبية احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال والشركات المختلفة. 

 سعر  الدولار اليوم في مصر تحديث يومي


بالإضافة إلى ذلك، أوضحت شاشات البيانات، استمرار معدلات السحب الطبيعية على الدولار، التى تأتى وفقاً لآلية العرض والطلب، حسب احتياجات السوق المصرفى، مع حالة استقرار نتيجة تدفقات العملة الصعبة من العاملين المصريين في الخارج، وتوفير البنوك كافة الإحتياجات للبنوك وشركات الصرافة. 

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سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 

كذلك استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى  15.63 جنيها  للشراء  و15.76 جنيه للبيع حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم. 


سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 

كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثبات عند مستوى  15.63 جنيها للشراء  و15.73 جنيها  للبيع خلال التعاملات.


سعر الدولار اليوم في بنك مصر 

أيضا سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر  15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيها للبيع.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة 


كما أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15،75 للشراء بينما سجل 15،65  للبيع.

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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 


وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى  15.64 جنيها للشراء و و15.74 للبيع.


سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB 


كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري  15.65 للشراء بينما سجل 15.75 للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي 


فى نفس السياق، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى  15.67 للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع.


سعر الدولار في بنك عودة 


كما شهد سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى  15.65 جنيها للشراء و15.75 جنيها للبيع خلال التعاملات. 

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وائل لطفي

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