سعر صرف الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 13-10-2021

يتحدد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك، بدرجة كبيرة بمسألة العرض والطلب، ومدى توفير الكميات اللازمة من العملة الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي؛ لتوفير احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال والشركات الصناعية والتجارية المختلفة، واستيراد المنتجات من الخارج، لذلك تعمل كافة البنوك المصرية على توفير الكميات اللازمة من الدولار يوميا.





سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك

وشهدت شاشات تداول العملات الأجنبية فى البنوك والبنك المركزي المصرى، اليوم الأربعاء، حالة من استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، خاصة مع توفير الكميات اللازمة منه، وتدفقات المصريين العاملين في الخارج من العملة الأجنبية، منها الدولار الأمريكي.





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري



كذلك استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع خلال التعاملات.

وسجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.



كذلك أظهر تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.



كما كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.



فى نفس السياق، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.



كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.





سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم



وأظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك، منها البنك الأهلي المصرى، استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.



كذلك حافظ اليورو في بنك مصر على سعره عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات.

