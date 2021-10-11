الدولار يحافظ على استقراره أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم

حافظ الدولار على استقراره أمام الجنيه، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، في معظم البنوك العاملة في مصر .

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء فى بنك أبوظبي الإسلامي والأهلي الكويتي عند مستوى 15.68.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعرالدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

استقر الدولار في البنك التجارى الدولي

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجارى الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع .

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الدولار 15.64 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع .

وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، وفي البنوك المصرية، تباينت العملة الأوروبية للشراء والبيع، ففي بنك مصر والأهلي سجلت 18.08 جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع.

كما تباينت العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي لتسجل 18.10 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع.

وطبقًا للبنك المركزى، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام اليورو، 18.09 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع .

ارتفاع سعر الجنيه الأسترليني أمام الجنيه

وارتفع سعر الجنيه الأسترليني شراء واستقرار في البيع، ففي بنك مصر والبنك الأهلي، سجل 21.28 جنيه للشراء، و21.49 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولي، ارتفع الأسترليني ليسجل 21.31 جنيه للشراء، و21.53 جنيه للبيع .

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الجنيه الأسترليني، 21.29 جنيه للشراء، و21.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري

وبالنسبة للعملات العربية، حافظ الريال السعودي على استقراره، ليسجل في البنك الأهلى وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببًا قويًا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن عن ارتفاع جديد لصافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لديه بمقدار 153 مليون دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، حيث سجل 40.825 مليار دولار مقارنة مع 40.672 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق.

