الخميس 14 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد ترهيب الكاتبة زليخة أبوريشة.. ناقد أردنى: جماعة الإخوان فقدت رشدها

الروائى والناقد الأردنى
الروائى والناقد الأردنى محمود شاهين

أثارت الشاعرة والكاتبة الأردنية زليخة أبو ريشة الكثير من التعاطف بعد أن أعلنت قيام أفراد تابعين لجماعة الإخوان الإرهابية في الأردن بتقديم بلاغات ضدها بسبب آرائها المختلفة، مؤكدين أنها تجاوزت الخطوط الحمراء.

 

وتعليقًا على هذا الأمر قال محمود أحمد شاهين، روائي وناقد أردني: قلوبنا مع الشاعرة زليخة أبو ريشة، ونأمل من الحكومة الداعية إلى الإصلاح أن تسارع إلى التصرف إزاء هذه المسألة غير المعقولة من أن تساق سيدة مثقفة وأديبة وهي فوق الخامسة والسبعين من عمرها إلى المحاكم بدعوى تجاوز الخطوط الحمراء في التعبير".

 

وأضاف "شاهين" فى تصريحات لـ"الدستور": "أي خطوط حمر هذه التي تجاوزتها الشاعرة في زمن نجد فيه قنوات التلفزيون وصفحات التواصل الاجتماعي تنضح بما يفوق كل الخطوط الحمراء على الإطلاق، بحيث لم يبق هناك خطوط حمراء".

 

وأكد شاهين أن جماعة الإخوان فقدت رشدها لأن الجماهير العربية بدأت تتلمس خطورتهم على المجتمعات وتتخلى عنهم.

 

كانت الشاعرة والكاتبة الأردنية زليخة أبوريشة قد أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن إن لديها ثلاث جلسات في المحكمة لثلاث قضايا اثنتان في يوم واحد خلال الأسبوع الجاري، لافتة إلى أن عناصر من جماعة الإخوان هم من تقدموا ببلاغات ضدها وموجهين اتهامات لها بتجاوز الخط الأحمر للتعبير.

 

وأوضحت في منشور لها على "فيسبوك" أنه نظرًا لصعوبة حركتها وتنقلها ستحجز مكانًا على الرصيف أمام المحكمة لتمكث فيه مع طاقم إسعاف للطوارئ وحرس الأمن الوقائي.

وقالت: "فالله وحده هو الذي يعلم ما الذي يمكن أن يحدث لامرأة في التاسعة والسبعين، عندها جميع أمراض الشيخوخة (القلب، وضغط الدم، والسكّري، والعيون، والمفاصل، والعظام)!".

 

من كتب يحيى القيسي عضو رابطة الكتاب الأردنيين، في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "الدعاوى المرفوعة على الأديبة زليخة أبوريشة بهدف "جرجرتها" في المحاكم رغم أنها في التاسعة والسبعين من عمرها، عبارة عن رسالة ترهيب واضحة لمن يفكر بتدبر آيات الله تعالى أو ممارسة حرية التعبير، كي يترك الدين ومشاغله للمتخصصين في الشريعة، وموظفي وزارة الأوقاف ودائرة الإفتاء.. وكأن الدين حكر على هذه الفئة، أو أن الإسلام فيه رجال يمثلون الله على الأرض!"

 

وأضاف أن "آيات كثيرة تحث على التدبر والتفكر والتأمل والقراءة، دون أن يكون هناك عقاب حتى على من يرفض الدين نفسه، فما بالكم بمن يقدم اقتراحًا أو ينتقد سلوكًا".

الكاتبة الأردنية زليخة أبو ريشة الأردن الإخوان الخطوط الحمراء أديبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

الأكثر قراءة

مفاجأة.. مركز التسوية يتجه لإلغاء عقوبة شيكابالا

لحظة التخلص من «مسنة الفيوم» المقتولة على يد جيرانها لسرقتها (فيديو)

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

شركتان أخرتان للطاقة تنهاران فى المملكة المتحدة بسبب أزمة أسعار الغاز

حقيقة دهس ربة منزل ونجلها فى المرج وهروب قائد السيارة

أسعار الحديد والجبس اليوم الخميس 14-10-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

وزارة التربية.. المشاكل و الحلول

خالد عكاشة

صراعات الطاقة تشتعل فى آسيا الوسطى

د. بهي الدين مرسي

التعامل مع ضغوط الحياة

ماجد حبته

المرزوقى يرتزق بجواز دبلوماسى!

د. القس صفوت البياضى

الفيسبوك تعطل ساعات وخسائره مليارات

حسين دعسة

الرئيس السيسي.. مستقبلنا على هذا الكوكب في خطر

منى رجب

الجمال الذى نفتقده فى شوارعنا

مؤمن المحمدي

ميكيافيللي 2004

صور

معرض تراثنا

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

بن زايد: نحتاج للنظر إلى آفاق جديدة للتعاون بين الإمارات وإسرائيل فى عدة مجالات

الجزائر تعلن إفشال مؤامرة لتنفيذ عمل مسلح بمساعدة إسرائيل

دولة خامسة.. كواليس تحركات أمريكا لتوسيع «اتفاقيات إبراهيم» مع إسرائيل