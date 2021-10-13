الأربعاء 13 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اليوم.. انطلاق الموسم الخامس من برنامج top chef على شاشة MBC

برنامج top chef
برنامج top chef

تنطلق الليلة أولى حلقات الموسم الخامس الجديد من برنامج الطبخ العالمي “top chef” على شاشتي MBC وMbc العراق، في التاسعة والنصف من مساءً بتوقيت السعودية.

برنامج  top chef

وينتمي المُشاركون إلى 11 دولة عربية هى مصر، السعودية، لبنان، سوريا، البحرين، فلسطين، الأردن، تونس، الجزائر، المغرب، وسلطنة عمان، فيما قصد بعضهم البرنامج آتيًا من وراء المحيطات، ليثبتوا تميّزهم في فن الطهي مرحلة بعد أخرى، وليؤكدوا جدارتهم في الوصول إلى اللقب.

وخلال 13 أسبوعًا، سيخوض المشتركون، نحو 25 اختبارًا وتحديـًا لتحضير أكثر من 200 طبق، بحضور لجنة التحكيم الثلاثيّة المؤلفة من الشيف منى موصلي، والشيف مارون شديد والشيف بوبي شين، ونحو 50 ضيفًا من مختلف دول العالم، منها بريطانيا، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، أمريكا، الصين، اليابان، اليونان، لوكسمبورج، إضافة إلى عدد من الدول العربية.

في نهاية الحلقة الأولى، التي شارك فيها الشيف الفرنسي جان فرانسوا بيج (Jean-François Piège)، استحق إيلي خليفة، من لبنان، الفوز بصاحب أفضل طبق في المنافسة الأولى، وحصل على أول حقيبة سكاكين من بين 16 حقيبة أخرى تم توزيعها تباعًا على المشتركين، كما مُنح الحصانة التي ستحميه من المغادرة في نهاية الحلقة المقبلة، فيما خرج من التحدي الأول عيسى البلوشي من عُمان، وغادر بالتالي البرنامج قبل أن يتمكن من دخول مطبخ "Top Chef".

ويعتمد البرنامج على اشتراك مجموعة من الطهاة من مختلف الدول العربية، في تحضير الطعام بمختلف أشكاله، على أن يفوز في الحلقة النهائية مشترك واحد يحمل اللقب.

وتوّج الأردني علي الغزاوي باللقب، حيث نال جائزة مالية قدرها 375000 ريال سعودي، وعلى تغطية كاملة من مجلة Hospitality News، ومشاركة محلية أو إقليمية في أحد معارض الضيافة HORECA 2019، سفر وإقامة في بريطانيا، و"جائزة العلم والمعرفة" عبر برنامج دبلوم سلامة الأغذية في الهيئة الملكية للصحة البيئية في لندن، فضلًا عن سفر وإقامة في برلين للتعرف على أحد ابتكارات شركة Miele الألمانية التي تشتهر بالتطوير المستمر، من ناحية تصميم وتصنيع أجهزة المطابخ.

MBC الموسم الخامس برنامج top chef إنطلاق الخامس موسم

رئيس التحرير

وائل لطفي

أحوال التعليم التى فاجأتنا

الأكثر قراءة

عودة الأجواء الباردة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ72 المقبلة

قائمة الفئات المعفاة من المصروفات المدرسية 2021.. إليك التفاصيل

أبو دراع لـ«الدستور»: لم أقصد تحدى بيج رامى وأتناول 7 وجبات يوميًا (فيديو)

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

خطوات التسجيل على بوابة تواصل قطاع البترول لمعرفة حركة الترقيات الجديدة أكتوبر 2021

«الصحة»: ذروة الموجة الرابعة من «كورونا» خلال أكتوبر الجاري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

الفيسبوك تعطل ساعات وخسائره مليارات

حسين دعسة

الرئيس السيسي.. مستقبلنا على هذا الكوكب في خطر

منى رجب

الجمال الذى نفتقده فى شوارعنا

مؤمن المحمدي

ميكيافيللي 2004

د.محمد شادي

أزمة غذاء عالمية في الأفق

ثروت الخرباوي

برديات الكاهن آه ـ ياني ـ منه

عيد عبد الحليم

فى مديح مبدعى السبعينيات (2): الروائيون حاكموا التاريخ الذى أدى إلى النكسة

إبراهيم داود

سلامة موسى

صور

معرض تراثنا

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

دولة خامسة.. كواليس تحركات أمريكا لتوسيع «اتفاقيات إبراهيم» مع إسرائيل

إسرائيل توافق على مصادرة أراضي فلسطينية في «الشيخ جراح»

رئيس وزراء فلسطين يؤكد أهمية التصدى لحرب إسرائيل على المقدسات المسيحية والإسلامية