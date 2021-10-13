اليوم.. انطلاق الموسم الخامس من برنامج top chef على شاشة MBC

تنطلق الليلة أولى حلقات الموسم الخامس الجديد من برنامج الطبخ العالمي “top chef” على شاشتي MBC وMbc العراق، في التاسعة والنصف من مساءً بتوقيت السعودية.

برنامج top chef

وينتمي المُشاركون إلى 11 دولة عربية هى مصر، السعودية، لبنان، سوريا، البحرين، فلسطين، الأردن، تونس، الجزائر، المغرب، وسلطنة عمان، فيما قصد بعضهم البرنامج آتيًا من وراء المحيطات، ليثبتوا تميّزهم في فن الطهي مرحلة بعد أخرى، وليؤكدوا جدارتهم في الوصول إلى اللقب.

وخلال 13 أسبوعًا، سيخوض المشتركون، نحو 25 اختبارًا وتحديـًا لتحضير أكثر من 200 طبق، بحضور لجنة التحكيم الثلاثيّة المؤلفة من الشيف منى موصلي، والشيف مارون شديد والشيف بوبي شين، ونحو 50 ضيفًا من مختلف دول العالم، منها بريطانيا، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، أمريكا، الصين، اليابان، اليونان، لوكسمبورج، إضافة إلى عدد من الدول العربية.

في نهاية الحلقة الأولى، التي شارك فيها الشيف الفرنسي جان فرانسوا بيج (Jean-François Piège)، استحق إيلي خليفة، من لبنان، الفوز بصاحب أفضل طبق في المنافسة الأولى، وحصل على أول حقيبة سكاكين من بين 16 حقيبة أخرى تم توزيعها تباعًا على المشتركين، كما مُنح الحصانة التي ستحميه من المغادرة في نهاية الحلقة المقبلة، فيما خرج من التحدي الأول عيسى البلوشي من عُمان، وغادر بالتالي البرنامج قبل أن يتمكن من دخول مطبخ "Top Chef".

ويعتمد البرنامج على اشتراك مجموعة من الطهاة من مختلف الدول العربية، في تحضير الطعام بمختلف أشكاله، على أن يفوز في الحلقة النهائية مشترك واحد يحمل اللقب.

وتوّج الأردني علي الغزاوي باللقب، حيث نال جائزة مالية قدرها 375000 ريال سعودي، وعلى تغطية كاملة من مجلة Hospitality News، ومشاركة محلية أو إقليمية في أحد معارض الضيافة HORECA 2019، سفر وإقامة في بريطانيا، و"جائزة العلم والمعرفة" عبر برنامج دبلوم سلامة الأغذية في الهيئة الملكية للصحة البيئية في لندن، فضلًا عن سفر وإقامة في برلين للتعرف على أحد ابتكارات شركة Miele الألمانية التي تشتهر بالتطوير المستمر، من ناحية تصميم وتصنيع أجهزة المطابخ.