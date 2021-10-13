الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

كيفية الاستعلام عن قيمة دعم شقق الإسكان الاجتماعي 2021

شقق الإسكان
شقق الإسكان

يبحث جميع المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل عن قيمة دعم شقق الإسكان الاجتماعي 2021 عقب التقديم في أحد إعلانات وزارة الإسكان الاجتماعي وآخرها مبادرة سكن لكل المصريين التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بفائدة متناقصة 3% وأقساط على مدار 30 عاما.

خطوات الاستعلام عن دعم شقق الإسكان الاجتماعي 2021

وعقب قبول الأوراق في احد اعلانات شقق الاسكان الاجتماعي تبدأ مرحلة دفع الأقساط ربع سنوية – كل 3 أشهر – وتختلف قيمتها حسب الإعلان ثم تحدد وزارة الإسكان قيمة دعم شقق الاسكان الاجتماعي ويتم الاستعلام من خلال هذه الخطوات:

اولا: الدخول إلى موقع وزارة الاسكان الاجتماعي من هنـــــــا .

ثانيا: تسجيل الدخول بحساب المستعلم بالرقم القومي او انشاء حساب جديد في حال عدم وجود.

ثالثا: اختيار الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي.

ويظهر قيمة دعم شقق الاسكان الاجتماعي التي تم تخصيصها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2021

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

في حال كان متزوج صورة بطاقة الرقم القومي للزوج/ة.

في حال كان المتقدم متزوجا، يتم تقديم صورة من قسيمة الزواج، وشهادات ميلاد الأبناء (في حال وجودهم).

مفردات مرتب للمتقدمين العاملين بالقطاع العام والخاص (أو شهادة دخل من مكتب محاسب قانوني معتمد).

شهادة صافي الدخل لأصحاب الأعمال الحرة (يتم إصدارها من مكتب محاسب قانوني معتمد).

 

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في حال كان المتقدم متزوج، يتم تقديم مفردات مرتب للزوجة أو شهادة دخل، أو ما يفيد أنها لا تعمل.

أي إيصال مرافق بتاريخ حديث (كهرباء، غاز، مياه) بمحل السكن الحالي للمتقدم.

في حال وجود مصادر دخل إضافية (معاش استثنائي- أملاك زراعية أو عقارية- عمل إضافي- سندات أو أسهم أو ودائع أو أوعية إدخارية أو حسابات توفير تقدم له دخل إضافي) يتم تقديم مستندات بها.

شراء كراسة الشروط، وإرفاق إيصال سداد المقدم الذي بنهاية الكراسة..

صور من إثبات الحالة الاجتماعية للأرامل والمطلقات وعدد أفراد الأسرة، مع بيان أو مستند رسمي يوضح مصدر الدخل (في حال المطلقة تقدم مستند بالنفقة التي تتحصل عليها)

من يحصلون على معاشات، يقدمون مستند أو بيان من التأمينات الاجتماعية بتفاصيله.

**تم إلغاء شهادة التأمينات “البرنت التأميني”، فلا حاجة لإصداره.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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