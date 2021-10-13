الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وول ستريت تفتح على ارتفاع بفضل أسهم التكنولوجيا

وول ستريت
وول ستريت

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الأربعاء، إذ دعمت مكاسب أسهم التكنولوجيا المؤشر ناسداك، مع تجاهل المستثمرين ارتفاعا حادا في أسعار المستهلكين الشهرية.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 5.63 نقطة بما يعادل 0.02 بالمئة ليفتح عند 34372.71 نقطة.
 

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 7.36 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 4358.01 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 71.24 نقطة أو 0.49 بالمئة إلى 14537.17 نقطة.

في سياق متصل، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض، الثلاثاء، بعد ثلاث جلسات من المكاسب مقتفية أثر وول ستريت ومدفوعة ببيع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وأغلق نيكي منخفضا 0.94% إلى 28230.61 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7% إلى 1982.68 نقطة.

وقال هيديوكي سوزوكي، المدير العام لأبحاث الاستثمار لدى إس.بي.آي سيكورتيز "دفع تراجع وول ستريت عند الإغلاق الأسهم اليابانية للانخفاض لكن أود القول إن الانخفاضات اليوم كانت رد فعل على ارتفاع قوي في الجلسات القليلة الماضية".

وأغلقت سوق الأسهم الأمريكية على انخفاض الاثنين مع تزايد التوتر بين المستثمرين قبيل انطلاق موسم تقارير أرباح الشركات للربع الثالث، بينما سجلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية أعلى مستوياتها في عدة أشهر في نهاية الأسبوع الماضي في أعقاب تقرير الوظائف الذي جاء أضعف من المتوقع في سبتمبر.

التكنولوجيا أسعار المستهلكين أسهم شركات التكنولوجيا ستاندرد اند بورز الأسهم اليابانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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