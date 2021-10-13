الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

«قُبلة اعتذار».. مدير مهرجان الجونة يحتضن يسرا وسط تصفيق الحضور

مدير مهرجان الجونة
مدير مهرجان الجونة يحتضن يسرا

أكد انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونه السينمائي، أنه لم يقصد تجاهل الفنانة يسرا خلال كلماته بعدم إمكانية تكريمها خلال فعاليات المهرجان، وهو ما أثار غضب الفنانة الكبيرة. 

وقال التميمي، خلال مؤتمر صحفي للمهرجان، إنه يقدّر الفنانة يسرا ويعرفها منذ سنوات طويلة، وهو الأمر الذي يجعله يريد أن يعتذر لها عما فعله من تصريحات غير مقصودة تم فهمها بشكل مغلوط. 

وأشار إلى أنه يحب ويقدر ويعلم قيمة يسرا في عالمنا العربي، ليقف خلال المؤتمر الصحفي ويذهب ليسرا ويقبّلها لتنتهي الأزمة العابرة تمامًا وسط تصفيق حاد من نجيب وسميح ساويرس. 

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 14 حتى 22 أكتوبر الجاري، حضور عدد كبير من النجوم، وعلى رأسهم الفنانة يسرا، عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، إضافة إلى كل من ليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

مهرجان ريهام عبد الغفور سمية الخشاب هالة صدقي مهرجان الجونة الجونة السينمائي سرا نجلاء بدر منى زكي مهرجان الجونة السينمائي طارق لطفي امس

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