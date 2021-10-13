القنصل المصرى فى فلسطين يطلع على التطورات التي تشهدها الأراضي المحتلة

أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، اليوم الأربعاء، القنصل المصرى لدى فلسطين المستشار سعيد هلال على التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة انتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة.

واستعرض التميمي، خلال اللقاء الذي عقد في مكتب الدائرة بمقر منظمة التحرير في رام الله، انتهاكات الاحتلال اليومية في المسجد الأقصى، وآخرها قرار محكمة الاحتلال القاضي بالسماح للمستوطنين بالصلاة الصامتة في ساحاته، وانتهاك حرمة المقبرة اليوسفية ونبش القبور فيها.

كما تطرق اللقاء إلى عمليات الاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني، والاعتداء على أصحاب الأراضي والمزارعين، خاصة في موسم قطاف الزيتون، إضافة لما يمر به الأسرى الفلسطينيون من انتهاكات تهدد حياتهم وتمس بكرامتهم الإنسانية.

من جانبه، أكد القنصل العام مواقف مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، والداعمة لها في كل المجالات والمحافل الإقليمية والدولية.

واتفق الطرفان على ضرورة التنسيق الدائم واللقاءات الهادفة لتعزيز التشبيك، خاصة ما بين دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة ومؤسسات حقوق الإنسان في مصر.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أهمية توحيد الجهود في مواجهة الحرب الإسرائيلية تجاه المقدسات المسيحية والإسلامية خاصة في القدس المحتلة، والتصدي لجميع محاولات تهويد المدينة المقدسة وتغيير الوضع القائم.

جاء ذلك خلال استقبال اشتية، في مكتبه بمدينة رام الله، ممثل الفاتيكان الجديد لدى دولة فلسطين أدولفو تيتو يالانا.

ورحب رئيس الوزراء الفلسطيني بالقاصد الرسولي، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة، وتقديم التسهيلات كافة لإنجاحها، بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية ما بين فلسطين والفاتيكان.

وأشار اشتية إلى أهمية تعزيز الرواية عن فلسطين، في ظل محاولات إسرائيل تزوير الوقائع وتغييرها، إضافة إلى حماية الوجود المسيحي في مواجهة التهجير، وحماية ممتلكات الكنيسة من التسريب.