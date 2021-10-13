علماء يكشفون.. هل قتل الإهمال الحكومي البريطاني الآلاف بكورونا؟

قال علماء بارزون لصحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الفشل في منع عشرات الآلاف من الوفيات خلال الموجة الثانية الوحشية من إصابات فيروس كورونا في بريطانيا كان خطأً أكثر خطورة من توقيت الإغلاق الأول، وجاءت التصريحات بعد تقرير دامغ من قبل نواب حول التعامل مع الوباء.

وأوضحت الصحيفة أن المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (Sage) حذرت الوزراء في سبتمبر 2020 من أن البلاد تواجه "وباءً كبيرًا جدًا له عواقب وخيمة" ما لم يتخذوا إجراءات فورية وفرضوا "قاطعًا دائريًا" للسيطرة على الحالات المتصاعدة.

وتابعت أن النصيحة ذهبت أدراج الرياح ولم تُعلن إلا بعد ثلاثة أسابيع، بعد أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون عن نظام من ثلاث خطوات كبديل، والذي تم التخلي عنه لاحقا من أجل الإغلاق الوطني في نوفمبر.

وقال العديد من العلماء الذين يقدمون المشورة للحكومة إن الفشل في منع الموجة الثانية لا يمكن تبريره نظرًا لمقدار المعلومات عن الفيروس والتوافر الوشيك للقاحات.

وحذر الوزراء في أكتوبر من عام 2020 من أن نظام الدرجات غير كاف وأن عدد القتلى من الموجة الثانية سيصل إلى عشرات الآلاف.

وأوضحت الصحيفة أن بين سبتمبر 2020 ومارس 2021، مات أكثر من ٨٠ ألف شخص بسبب كورونا مع حلول فصل الشتاء الذي ساهم بشكل كبير من انتشار متغير ألفا الذي تم اكتشافه لأول مرة في كينت.

ووصف أول تقرير رسمي عن المعالجة المبكرة للوباء، نشره يوم الثلاثاء نواب من مختلف الأحزاب، ذلك بأنه أحد أسوأ حالات فشل الصحة العامة في تاريخ بريطانيا.

وخلص التقرير إلى أن "التفكير الجماعي" من قبل الوزراء والعلماء، بما في ذلك النهج البطيء المتعمد لفرض الإغلاق الأول، أدى بالمملكة المتحدة إلى موجة "أسوأ بكثير" من تلك التي شهدتها البلدان الأخرى.