الأربعاء 13 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

علماء يكشفون.. هل قتل الإهمال الحكومي البريطاني الآلاف بكورونا؟

بوريس جونسون
بوريس جونسون

قال علماء بارزون لصحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الفشل في منع عشرات الآلاف من الوفيات خلال الموجة الثانية الوحشية من إصابات فيروس كورونا في بريطانيا كان خطأً أكثر خطورة من توقيت الإغلاق الأول، وجاءت التصريحات بعد تقرير دامغ من قبل نواب حول التعامل مع الوباء.

وأوضحت الصحيفة أن المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (Sage) حذرت الوزراء في سبتمبر 2020 من أن البلاد تواجه "وباءً كبيرًا جدًا له عواقب وخيمة" ما لم يتخذوا إجراءات فورية وفرضوا "قاطعًا دائريًا" للسيطرة على الحالات المتصاعدة.

وتابعت أن النصيحة ذهبت أدراج الرياح ولم تُعلن إلا بعد ثلاثة أسابيع، بعد أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون عن نظام من ثلاث خطوات كبديل، والذي تم التخلي عنه لاحقا من أجل الإغلاق الوطني في نوفمبر.

وقال العديد من العلماء الذين يقدمون المشورة للحكومة إن الفشل في منع الموجة الثانية لا يمكن تبريره نظرًا لمقدار المعلومات عن الفيروس والتوافر الوشيك للقاحات.

وحذر الوزراء في أكتوبر من عام 2020 من أن نظام الدرجات غير كاف وأن عدد القتلى من الموجة الثانية سيصل إلى عشرات الآلاف. 

وأوضحت الصحيفة أن بين سبتمبر 2020 ومارس 2021، مات أكثر من ٨٠ ألف شخص بسبب كورونا مع حلول فصل الشتاء الذي ساهم بشكل كبير من انتشار متغير ألفا الذي تم اكتشافه لأول مرة في كينت.

ووصف أول تقرير رسمي عن المعالجة المبكرة للوباء، نشره يوم الثلاثاء نواب من مختلف الأحزاب، ذلك بأنه أحد أسوأ حالات فشل الصحة العامة في تاريخ بريطانيا.

وخلص التقرير إلى أن "التفكير الجماعي" من قبل الوزراء والعلماء، بما في ذلك النهج البطيء المتعمد لفرض الإغلاق الأول، أدى بالمملكة المتحدة إلى موجة "أسوأ بكثير" من تلك التي شهدتها البلدان الأخرى.

بوريس جونسون إغلاق كورونا متغير ألفا بريطانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

أحوال التعليم التى فاجأتنا

الأكثر قراءة

عودة الأجواء الباردة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ72 المقبلة

قائمة الفئات المعفاة من المصروفات المدرسية 2021.. إليك التفاصيل

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

خطوات التسجيل على بوابة تواصل قطاع البترول لمعرفة حركة الترقيات الجديدة أكتوبر 2021

أبو دراع لـ«الدستور»: لم أقصد تحدى بيج رامى وأتناول 7 وجبات يوميًا (فيديو)

«الصحة»: ذروة الموجة الرابعة من «كورونا» خلال أكتوبر الجاري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

الفيسبوك تعطل ساعات وخسائره مليارات

حسين دعسة

الرئيس السيسي.. مستقبلنا على هذا الكوكب في خطر

منى رجب

الجمال الذى نفتقده فى شوارعنا

مؤمن المحمدي

ميكيافيللي 2004

د.محمد شادي

أزمة غذاء عالمية في الأفق

ثروت الخرباوي

برديات الكاهن آه ـ ياني ـ منه

عيد عبد الحليم

فى مديح مبدعى السبعينيات (2): الروائيون حاكموا التاريخ الذى أدى إلى النكسة

إبراهيم داود

سلامة موسى

صور

معرض تراثنا

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

دولة خامسة.. كواليس تحركات أمريكا لتوسيع «اتفاقيات إبراهيم» مع إسرائيل

إسرائيل توافق على مصادرة أراضي فلسطينية في «الشيخ جراح»

رئيس وزراء فلسطين يؤكد أهمية التصدى لحرب إسرائيل على المقدسات المسيحية والإسلامية