الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فصل طالب بسبب نشر صور مسيئة مستهزئًا بمعلمه داخل مدرسة بالقليوبية

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أعلن الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، عن فصل طالب نشر صور مسيئة وهو يستهزئ بمعلمه في مدرسة بهتيم التجارية بنين، وهو يقف خلف المدرس بالفصل رافعًا يده بإشارة غير لائقة، 15 يومًا رغم تقديمه اعتذارًا للمدرس، وذلك وفقًا لضوابط وزارة التربية والتعليم.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى تشكيل لجنة من التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للتحقيق بالواقعة بكاملها، بجانب إرسال مذكرة للإدارة التعليمية بشبرا الخيمة، لزيادة عقوبة الطالب.

كانت صورة مسيئة لطالب بمدرسة ببهتيم التجارية بنين ببطن الجبل، قد أثارت غضبًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت الطالب في الصورة، وهو يقف خلف المدرس بالفصل رافعًا يده بالإشارة بعلامة من خلف المدرس الجالس على مقعده بالفصل وسط ضحك الطلاب داخل الفصل.

وفى سياق متصل تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم بالوزارة، عددًا من المدارس في أول يوم دراسي، حيث شهد طابور الصباح بمدرسة الثانوية بنات، ثم تبعت الجولة بعدد من المدارس منها مدرسة الإمام محمد عبده، ومدرسة الشيماء الثانوية، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها.
 

عبدالحميد الهجان التعليم الفنى شبرا الخيمة وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

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