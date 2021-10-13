الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرعاية الصحية تعلن عن توافر علاج سرطان البنكرياس بمستشفى التضامن بورسعيد

سرطان البنكرياس
سرطان البنكرياس

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن توافر العلاجات المتقدمة لسرطان البنكرياس بمستشفى التضامن التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تمنح الأمل لمرضى أورام البنكرياس وأفضل فرصة للتعافي من المرض.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية أنه تتوافر بمستشفى التضامن بورسعيد عمليات (ويبل) الجراحية المعقدة Whipple Operation لاستئصال أورام البنكرياس والاثنى عشر، مشيرة إلى أن أورام البنكرياس هي أورام خبيثة وعادة ما يتم تشخيصها فقط في مراحل متقدمة للغاية من المرض، وأن فرصة الشفاء أو التعافي منها توجد من خلال الاستئصال الجراحي مع العلاج الكيميائي للمرض، حيث إن جراحة استئصال الورم هي العلاج الرئيسي في هذه الحالات بقصد علاجي للأورام.

وأضافت الهيئة أن جراحات (ويبل) هي من أكبر الجراحات الدقيقة والمتطورة لاستئصال أورام البنكرياس، والتي تعمل على إزالة كاملة للورم الأساسي، كما تستخدم لعلاج الأورام واضطرابات أخرى في البنكرياس والقناة الصفراوية والأمعاء، وغالبًا ما تستخدم الجراحة لعلاج سرطان البنكرياس الذي ينحصر في رأس البنكرياس، مشيرة إلى أن هذا النوع المتقدم من الجراحات يحتاج إجراؤه إلى فريق طبي من ذوي الخبرة والمهارة والكفاءة العالية لمساعدة الكثيرين من المرضى وإنقاذ حياتهم بأمان.

وفي ذات السياق أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح جراحة ويبل جديدة Whipple Operation، لاستئصال ورم متقدم بالبنكرياس والاثنا عشر لمريض كان يعاني من ورم سرطاني بالبنكرياس وذلك بمستشفى التضامن التابعة للهيئة ببورسعيد، لافتة إلى أنه رغم التكلفة العالية لإجراء العملية الجراحية والتي تتخطى الـ100 ألف جنيه، إلا أنه لم يتكلف المريض سوى 300 جنيه فقط، حيث إنه من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأضافت الهيئة أنه تمت العملية بنجاح للمريض على يد نخبة من أمهر الأطباء والمتميزين لجراحات الكبد والبنكرياس والأورام داخل المستشفى، تضم د. عمرو عبدالرءوف، استشاري جراحات الكبد والبنكرياس بمعهد الكبد بالقاهرة، د. محمود عمار، أخصائي جراحة الأورام بمستشفى التضامن، د. محمد عسل، أخصائي جراحة عامة بالمستشفى، إضافة إلى د. أحمد خميس، استشاري ورئيس قسم التخدير بمستشفى التضامن.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن جراحات ويبل من أكبر وأدق جراحات استئصال الأورام، والتي عادة ما تُجرى في المستشفيات المتخصصة والمتقدمة فقط التي تتوافر بها أعلى التقنيات والإمكانيات، لافتًا إلى أن مستشفى التضامن التابعة للهيئة ببورسعيد تقدم هذه الخدمة من خلال وحدة متكاملة لعلاج أمراض الجهاز الهضمي والقنوات المرارية وجراحات الكبد والبنكرياس وفق أعلى معايير الجودة العالمية، كما تتوافر بها العلاجات والجراحات المتقدمة لعلاج أمراض الأورام بمختلف أنواعها، ومؤكدًا جاهزيتها العالية لعلاج الأمراض بأحدث التقنيات العلاجية ووفق ممارسات الصحة العالمية، علاوة على أنها تضم أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين لضمان خدمة ورعاية صحية مميزة بجودة عالمية للمرضى.

هيئة الرعاية الصحية سرطان البنكرياس توافر أدوية السرطان محافظة بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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