انتهاء تصوير الجزء الثالث من «عروس بيروت»

انتهت أسرة الجزء الثالث والأخير من مسلسل “عروس بيروت” الذي يقوم ببطولته النجم ظافر عابدين والنجمة كارمن بصيبص من تصوير الحلقات الأولى من العمل في تركيا.

وقال مصدر من داخل العمل لـ"الدستور" أن مخرج العمل يبدأ مونتاج الحلقات المنتهية بالتزامن مع تصويره استعدادًا لعرضه على منصة شاهد الرقمية وشبكة قنوات “mbc”.

وانتهت أسرة عمل مسلسل “عروس بيروت” من تصوير 30٪ من مشاهدهم ضمن أحداث المسلسل والذي يتم تصويره بين تركيا وبيروت.

الموسم الثالث من مسلسل “عروس بيروت” يتكون من 45 حلقة درامية فقط، على أن يكون شهر نوفمبر القادم الموعد المبدئي لانطلاق عرض أولى حلقات المسلسل عبر شاشة “أم بي سي” ومنصة شاهد الإلكترونية.

تفاصيل الموسم الجديد من عروس بيروت

الموسم الجديد من مسلسل “عروس بيروت” سيشهد العديد من التطورات والخلافات المستمرة بين الزوجين ثريا وفارس الضاهر، خاصة بعد قرارها العودة إلى الغناء ضمن إحدى الفرق لتوفير المال فور تعرضهم للأزمة المالية التي حلّت في بيت الضاهر نهاية الموسم الثاني، أما آدم "محمد الأحمد" فينفصل عن زوجته سارة بعد خيانتها، وتكلل قصة حب الست ليلى والمحامي عادل بالزواج.