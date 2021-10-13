الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

رغم تجاوزها الـ55 عامًا.. سر حيوية ورشاقة «هالي بيري»

بيري
بيري

تحتفظ بشبابها وحيويتها، تزداد جمالا وبريقا كلما تتقدم فى العمر، الفنانة هالي بيري، تخطف الأجواء بأطلالتها التى تجعل معجبيها يتوقون لمعرفة سر مظهرها الشبابى.

بدت النجمة الفائزة بجائزة الأوسكار ببشرة متوهجة، أبهرت الجميع علي السجادة الحمراء بحفل افتتاح متحف الأكاديمية في لوس أنجلوس ، وشاركت فنان الماكياج خورخي مونروي صورة لها وهي ترتدي قناع وجه وتزعم أنه يكافح الشيخوخة

ووفقا لموقع hello magazine فإن قناع الوجه بالكولاجين هذا يستخدم  لإصلاح النانو بمكوناته الجيدة ، وتكنولوجيا النانو متعددة المميزات حيث تحمل  خصائص شفاء الجلد من الذهب الغروي والكولاجين البحري "لتقديم فوائد تتحدى الشيخوخة بما في ذلك ظهور احمرار أقل ، وتقليل الالتهاب ، وتحسين مرونة الجلد  كما  يساعد القناع الورقي أيضًا على أن تبدو البشرة متناسقة وثابتة ومرتفعة بشكل طبيعي.

قناع الكولاجين

تستخدم “هالي” قناع وجه بالكولاجين بتقنية النانو لتجعل بشرتها متوهجة قبل الصعود إلى السجادة الحمراء.

بيري

أحدث ظهور لـ “بيري”

أحدث ظهور لها بحفل شهد فعالياته كوكوبة من النجوم، مرتديةً LBD الذي جاء مكتملًا بأكمام دانتيل منتفخة وخط رقبة متدلي كشف عن وميض من صدرها.

وعرض الفستان الصغير أيضًا أرجل هالي المتناغمة على الشاشة وقامت بإقرانها بحذاء ذو ​​كعب عالٍ أسود.

وبدت بشرتها رائعة وأنهت مظهرها بشعرها الأشقر المظلل في كعكة أنيقة.

بيري

علاقة بيري وفان

في هذه الأثناء،وقف “فان” إلى جانبها مرتديا بدلة سوداء من ثلاث قطع وحذاء أسود متناسق مع ملابس “هالي”.

فيما يتعلق بعلاقة النجمة مع فان ، فقد أكدت ذلك لأول مرة في سبتمبر 2020 من خلال منشور على Instagram بعد أن أثارت الشائعات أن الاثنين كانا يتواعدان.

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وائل لطفي

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